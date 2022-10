Oroscopo settimanale dal 19 al 25 ottobre: previsioni di Antonio Capitani

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 19, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo della settimana fino a martedì 25 ottobre 2022: le previsioni di Antonio Capitani

L’astrologo anche questa settimana ha dato le sue previsioni zodiacali sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair.

ARIETE: il vostro charme ‘mefistofelico’ vi tornerà molto utile, soprattutto in questo periodo. Cercate di non essere troppo ansiosi.

LEONE: analizzerete ogni situazione senza troppi pietismi. E questo vostro atteggiamento alla lunga pagherà.

SAGITTARIO: state vivendo una situazione ottimale. Mettete a freno la lingua perchè spesso e volentieri è meglio tacere.

TORO: state vivendo un periodo di estrema stasi. Purtroppo nei prossimi giorni sarete costretti ad affrontare situazioni che vi daranno parecchio fastidio.

Oroscopo settimana prossima di Antonio Capitani: le previsioni dal 19 al 25 ottobre 2022

Successivamente il popolare astrologo su Vanity Fair ha dato le sue previsioni sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna su un altro gruppo di segni zodiacali.

VERGINE: mai come in questo periodo vi sentite socievoli. Evitate però di perdere la pazienza fin troppo facilmente.

CAPRICORNO: finalmente da domenica tanti contrasti si appianeranno. Ritornerete a sentirvi belli come non mai.

GEMELLI: nessuno potrà contrastarvi in questo periodo. La vostra potenza di fuoco è al top. Cercate però di avere un po’ il senso della misura.

BILANCIA: molto bene il lavoro, dove otterrete tanti soddisfazioni nei prossimi giorni. Qualcosa da rivedere per quanto riguarda le vostre finanze.

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 ottobre 2022: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco di Antonio Capitani

L’astrologo Antonio Capitani sull’ultimo numero del settimanale Vanity Fair si è poi concentrato sull’ultimo gruppo di segni zodiacali, il cui destino è ancora tutto da svelare (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: sarete molto risoluti nei prossimi giorni. Basta tutte queste paranoie perchè c’è il rischio concerto di crearvi dei film che esistono solo nella vostra testa.

CANCRO: tante gioie d’amore vi faranno tornare finalmente il sorriso. Bene anche il lavoro e le finanze.

SCORPIONE: mai come in questo momento sentite la sensazione di riuscire a farcela. Cercate di non isolarvi troppo.

PESCI: da domenica prossima vi sentirete molto più sollevati in amore. E la fortuna giocherà in vostro favore, soprattutto per quanto riguarda il lavoro.