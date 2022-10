Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: previsioni dal 17 al 23 ottobre

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 17, 2022 , in Oroscopo

Mauro Perfetti: previsioni della prossima settimana segno per segno

Il noto astrologo sui social ha svelato cosa dicono le Stelle su amore, lavoro e fortuna per tutti i 12 segni zodiacali. L’oroscopo dal 17 al 23 ottobre parte con i primi quattro.

ARIETE: Se vuoi avere una buona settimana non essere precipitoso e impaziente ma collabora con gli altri e chiedi aiuto a chi ti vuole bene;

TORO: Le Stelle vogliono offrirti un pizzico di Fortuna in più cogli i segnali senza farti distrarre dai torti e dalle delusioni del passato;

GEMELLI: L’intesa con il partner può colorarsi di insaziabile, intrigante e fantasiosa trasgressione, nel lavoro l’ingegno sarà produttivo;

CANCRO: Se sei capace di esorcizzare l’ansia e l’insoddisfazione, che non hanno un reale motivo di essere, puoi avere una settimana ricca di opportunità e generosa di soddisfazioni in tutto.

Oroscopo dal 17 al 23 ottobre: cosa dicono le Stelle su amore e lavoro per tutti i segni

L’oroscopo di Mauro Perfetti della settimana continua con le previsioni di altri quattro segni zodiacali.

LEONE: Se riesci a decifrare i segnali che il Cielo ti invia avrai modo di riscattare quanto finora ti è stato negato o concesso con il contagocce;

VERGINE: L’amore che provi per chi hai scelto di aver accanto, sarà il talismano più potente per sciogliere le incertezze, chiudere la bocca agli invidiosi, raccoglierai quanto ti spetta;

BILANCIA: Non incupirti se la settimana sembra partire al rallentatore perché avrai modo di sorridere in amore e far trionfare le tue idee sul lavoro;

SCORPIONE: Sei il Segno TOP della settimana drizza bene le antenne, perché ti potresti trovare al posto giusto nel momento giusto.

Previsioni zodiacali di Mauro Perfetti fino al 23 ottobre: ultimi quattro segni

L’oroscopo della prossima settimana (17-23 ottobre) del noto astrologo postate sui suoi profili social si conclude con le previsioni su amore, lavoro e fortuna degli ultimi quattro segni.

SAGITTARIO: Gli affetti e gli amici di sempre si riveleranno l’ingrediente perfetto per non arretrare davanti alle prove più ardue;

CAPRICORNO: La settimana si apre sotto il segno dell’incertezza ma poi proseguirà spedita verso la felicità;

AQUARIO: la Fortuna ha una gran voglia di sorprendenti anche attraverso qualcuno o qualcosa che ha a che fare con altre città, l’estero o i social;

PESCI: La settimana si apre sotto il segno dell’amore e della fortuna, approfittane perché poi tutto rischia di ingarbugliarsi.