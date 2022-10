Oroscopo weekend Ada Alberti segno per segno: previsioni 22-23 ottobre

Scritto da Denis Bocca , il Ottobre 21, 2022 , in Oroscopo

Il weekend secondo le previsioni dell’astrologa di Canale5 per i primi segni

Quali saranno i segni più fortunati del weekend? Scopriamolo con l’oroscopo di Ada Alberti svelato quest’oggi a Pomeriggio Cinque condotto da Barbara d’Urso:

ARIETE: ai nati sotto questo segno va benissimo il lavoro tanto che ci saranno delle importanti entrate di denaro. Attenzione perché c’è un po’ di maretta col partner oppure con l’ex.

TORO: euforia, trasgressione e divertimento per coloro che sono nati sotto questo segno. Attenzione perché devono essere prudenti. Non devono buttarsi tra le braccia del primo che capita.

GEMELLI: trasgressione tutta da vivere. Grande passione. Attenzione perché potrebbero esserci dei grattacapi in casa.

CANCRO: può arrivare l’amore, finalmente, ma anche il divertimento. E’ il momento di realizzare un cambiamento tanto atteso.

Ada Alberti, oroscopo del fine settimana degli altri segni: previsioni amore-lavoro-fortuna

Si prosegue, poi, con gli altri segni dello zodiaco secondo le previsioni del 22 e 23 ottobre. Come sarà l’amore e il lavoro? E poi chi avrà fortuna negli incontri?

LEONE: ci sono novità in arrivo molto interessanti. Ma non devono accettare lusinghe di una persona impegnata.

VERGINE: possono esserci dei problemi legati al partner. Devono chiarire le loro posizioni.

BILANCIA: se devono chiedere un prestito alla banca o a qualcuno allora è un buon momento per riceverlo. Ottime finanze.

SCORPIONE: novità tutte da vivere sul piano intimo. Trasgressione e tanta passione.

Oroscopo di sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022: cosa dicono le stelle e i pianeti

Infine cosa dicono le stelle e i pianeti agli ultimi segni dello zodiaco? Dopo le previsioni della settimana, scopriamo l’oroscopo del weekend di Ada Alberti:

SAGITTARIO: devono cercare di controllarsi nel rapporto con gli altri perché è arrivato il momento di dare tanto nella professione.

CAPRICORNO: possono esserci novità in ambito lavorativo. Periodo in cui devono cercarlo, il lavoro.

ACQUARIO: può essere un periodo interessante per la sfera professionale. Occhio alle finanze, però, che non possono spendere troppo in questo periodo particolare.

PESCI: attenzione a non litigare col partner sempre per questioni legate alla casa. L’astrologa di Canale 5 li invita a fare pace una volta per tutte.