Oroscopo settimanale Ada Alberti: previsioni 17-21 ottobre a Mattino 5

Scritto da Simona Tranquilli , il Ottobre 17, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo settimanale a Mattino Cinque: previsioni astrologiche svelate oggi

Nuovo appuntamento con le previsioni di Ada Alberti nel rotocalco mattutino di Canale5. L’astrologa ha chiuso la puntata del lunedì svelando cosa succederà ai dodici segni dal 17 al 21 ottobre 2022. Ecco le previsioni dei primi quattro segni zodiacali:

ARIETE: la settimana inizierà con qualche problema da risolvere e alcune spese in casa, da domani tutto migliorerà. Bene gli affari e la sfera sentimentale per il segno che potrà pensare anche a dei viaggi.

TORO: il segno dovrà evitare di spendere troppo e fare attenzione a non commettere illegalità.

GEMELLI: da domani saranno favoriti gli affari e lo studio, ci saranno delle spese da affrontare e forse un regalo da fare.

CANCRO: le stelle miglioreranno a partire da mercoledì. Bene l’amore e il lavoro, oggi e domani potrebbero esserci discussioni in casa.



Previsioni di Ada Alberti: cosa succederà da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre ai segni zodiacali

L’oroscopo a Mattino 5 è proseguito con i successivi segni zodiacali. Ecco cosa accadrà in amore e nel lavoro nel corso di questa settimana:

LEONE: la settimana sarà utile per programmare, favorito anche l’amore.

VERGINE: ci saranno delle spese da affrontare e nella professione potrebbero esserci dei problemi con un superiore ma potrebbero arrivare anche nuovi incarichi.

BILANCIA: settimana positiva per il segno che sarà fortunato e potrà puntare sull’amore.

SCORPIONE: nel lavoro bisognerà fare attenzione e portare avanti le proprie idee senza scontrarsi con i colleghi, ma usando la diplomazia.

Oroscopo dal 17 al 21 ottobre: previsioni dettagliate su amore, lavoro e salute a Mattino Cinque

Le previsioni di Ada Alberti nel rotocalco di Canale5 sono proseguite con gli ultimi quattro segni dello zodiaco. Ecco nel dettaglio cosa prevedono le stelle questa settimana:

SAGITTARIO: gli astri sorrideranno al segno che potrà rimediare a uno scontro avvenuto in passato.

CAPRICORNO: venerdì sarà una giornata buona, l’inizio di settimana però sarà turbolento. Potrebbero esserci discussioni con il partner o a lavoro.

ACQUARIO: il segno avrà molte sfide da affrontare e vincere.

PESCI: Ci saranno dei miglioramenti per il segno che dovrà fare attenzione a non litigare con la propria dolce metà per questioni legate alla casa.