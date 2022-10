Pamela Prati, svolta sul caso Mark Caltagirone: annuncio inatteso al GF Vip

Caso Mark Caltagirone, arriva la clamorosa svolta: l’annuncio di Alfonso Signorini

La puntata di stasera del Grande Fratello Vip è iniziata subito dando spazio a Pamela Prati con il tanto chiacchierato ‘caso Mark Caltagirone’. In questa circostanza il popolare conduttore del reality show vip ha mostrato alla concorrente l’intervista rilasciata da Eliana Michelazzo a Verissimo. E la showgirl sarda ha chiarito la sua posizione rispondendo per le rime all’ex manager. Ma non è finita qua perchè ad un certo punto il conduttore ha dato una notizia davvero importante alla Prati. Cosa le ha detto? Che non verrà indagata sul caso legato al bambino Sebastian:

“Sul caso Sebastian il pm ha deciso di mettere sotto indagine le due ex agenti, ma non te…Andranno a processo il primo febbraio…Svolta molto importante…Nel tuo comportamento non ha ravvisato nessun reato…”

Ovviamente l’inquilina vip non ha trattenuto le lacrime ringraziando sentitamente il pm: “Grazie, grazie davvero…”

Pamela Prati e la confessione choc del conduttore: “Il bambino non fa più una vita normale”

Successivamente Alfonso Signorini ha anche colto l’occasione per svelare un altro retroscena alla popolare soubrette del Grande Fratello Vip, che continua ad essere sotto i riflettori per via del ‘caso Mark Caltagirone’. Di cosa di tratta? Non ha fatto mistero che nell’intervista rilasciata in esclusiva sul prossimo numero del magazine Chi la mamma e l’avvocato del giovane finto Sebastian hanno fatto sapere che purtroppo non fa più una vita normale:

“E’ un cura da uno psicologo per il trauma che ha avuto per questa brutta vicenda…Una cosa gravissima…”

La concorrente del reality show vip ha quindi preso la parola asserendo in lacrime di essere assai dispiaciuta.

Sonia Bruganelli si scaglia contro la concorrente del Grande Fratello Vip: “Non sentivamo parlare della showgirl da anni”

Alfonso Signorini ha poi chiesto alle sue due opinioniste di dire la propria su tutta questa ingarbugliattisima vicenda. E se Orietta Berti ha preferito continuare a tenere il low profile, non nasconde però il fatto di continuare ad avere le sue perplessità, la moglie di Paolo Bonolis invece c’è andato giù duro, asserendo schiettamente di credere che abbia un po’ sfruttato la situazione per riemergere: “Se non fosse stato per Mark Caltagirone, l’ultima volta che abbiamo sentito parlare di Pamela c’erano le Lire…”