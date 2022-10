Anticipazioni GF Vip, nuovo capitolo del Prati gate: cosa accadrà stasera

Questa sera nuova puntata del reality show: cosa succederà sul caso Mark Caltagirone

Questa sera lunedì 17 ottobre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip che come al solito si preannuncia scoppiettante. Ieri pomeriggio a Verissimo Eliana Michelazzo, storica ex agente di Pamela Prati, ha smentito diverse cose del racconto della showgirl fatto qualche puntata fa, dicendo in breve che la vera vittima è lei e che la soubrette, oltre ad aver detto molte bugie e incongruenze, è stata sempre pagata per le ospitate. Nella puntata di questa sera, come confermato anche dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, faranno vedere alla Prati l’intervista rilasciata dalla sua ex agente, con la showgirl che non ha più rapporti con lei oltre ad averla denunciata in passato. Vedremo come prenderà le sue nuove dichiarazioni.

Rischio squalifica e ritiri nella puntata di questa sera: ecco chi sono gli indiziati

Nella puntata di questa sera del GF Vip, oltre a far riferimento al Prati gate e alle dichiarazioni di Eliana Michelazzo, ci saranno dei possibili provvedimenti per Amaurys Perez in quanto avrebbe bestemmiato nell’ultima diretta del reality: infatti Alfonso Signorini a fine puntata aveva affermato che lui e il programma avrebbero svolto i dovuti controlli con possibile squalifica in vista se i dubbi fossero confermati. Inoltre, è giallo su Nikita Pelizon nelle ultime ore: la ragazza è stata completamente assente dalle riprese del live su Mediaset Extra per circa due ore ieri, con anche alcuni inquilini che hanno parlato di un possibile ritiro della ragazza, salvo poi riapparire nella casa dopo diverso tempo. Infine, ci saranno le infuocate nomination come ogni puntata, oltre al verdetto del televoto in corso che decreterà il preferito tra la stessa Nikita, Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà, con gli ultimi due che si sono avvicinati nelle ultime ore.

Presto ci sarà l’ingresso di sei nuovi concorrenti: il clamoroso scoop di un giornalista

Come rivelato a Casa Pipol da Gabriele Parpiglia, giornalista e autore del Grande Fratello, ben presto ci saranno sei nuovi ingressi a sconvolgere gli equilibri della casa: il programma ha deciso di correre ai ripari e di anticipare gli ingressi a seguito dei provvedimenti disciplinari e dei molti ritiri occorsi nelle settimane precedenti. Tra i nomi più vociferati, si parla del ritorno di Dayane Mello, beccata a parlare al telefono con Signorini, e di quello della contessa Patrizia De Blank. Altri nomi probabili sono quelli di Helena Prestes, ex fiamma di Antonino, del famoso attore Umberto Smaila e dell’ex tronista Teresa Langella. Vedremo se ci saranno conferme in merito nei prossimi giorni.