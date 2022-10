Paola Barale gelata da una domanda a bruciapelo di Carolyn Smith: “Chi sei?”

“Ma chi sei?”, la domanda inaspettata fatta dalla giurata alla concorrente di Ballando

Non è rimasta molto soddisfatta la giuria di Ballando con le stelle nella seconda puntata andata in onda stasera, sabato 15 ottobre 2022, dall’esibizione di Paola Barale con Roly Maden: al momento della valutazione, infatti, diversi giudici hanno definito la concorrente “un po’ bloccata”. La prima a dire la sua è stata Carolyn Smith, che ha detto a Paola: “Ho ascoltato quello che hai raccontato nella clip, perciò vorrei chiederti: ma tu veramente chi sei?”.

Vabè Carolyn, ho appena detto che non lo so!

ha risposto accennando un sorriso la Barale, e la cosa è finita così.

Ballando con le stelle, Paola Barale bocciata dalla giuria: “Devi lasciarti andare”

Carolyn Smith è poi passata subito alla valutazione tecnica dell’esibizione, premettendo di conoscere Paola da molto tempo, dicendole anche: “Ti ammiro tanto, sei una donna bellissima, molto intelligente e ironica”.

Puoi dare davvero molto di più, però, se ti lasci andare. Torno a dirti ciò che ti ho detto la scorsa settimana…

Dunque la Barale l’ha subito interrotta dicendole: “Ma sono qui per questo”. Sia Carolyn che gli altri giudici, le hanno quindi consigliato di essere più sciolta e spontanea, e Paola ha spiegato una delle difficoltà con le quali deve fare i conti: “La sala prove è diversa dallo studio, lì spesso le coreografie vanno bene, poi qui in pista le cose vanno diversamente”.

La concorrente giudicata male anche da Selvaggia Lucarelli: “Sembri essere stanca quando balli”

Anche Selvaggia Lucarelli non ha dato un buon giudizio a Paola Barale, dicendole che sembra essere sempre stanca quando balla. “Effettivamente mi stanco tantissimo […] Devo dirare fuori la forza che ho. Lo sto facendo in modo sbagliato” ha spiegato la concorrente, sulla quale, peraltro, il suo maestro di ballo Roly Maden in un’intervista uscita in questi giorni ha fatto una rivelazione. Alla fine il punteggio ottenuto dai voti della giuria è stato di 31 punti, non altissimo, ma comunque non tra i peggiori della serata.