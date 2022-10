Rivelazione su Paola Barale a Ballando con le stelle: “Le manca una cosa”

Paola Barale, arriva la rivelazione del suo ballerino Roly Maden: “Le manca la concentrazione”

Manca poco all’inizio della seconda puntata di Ballando con le stelle e tra le coppie di vip che scenderanno in pista ci sono anche la showgirl con il suo maestro. E proprio quest’ultimo, in una lunga intervista concessa a Novella2000 ha parlato della sua esperienza nello show di Milly Carlucci e come è stato il suo ingresso in un gruppo di lavoro già coeso. Prima di tutto, tuttavia, ha fatto una rivelazione su Paola Barale, elogiandola ma, a sorpresa, confessando anche che c’è una cosa che le manca:

“Abbiamo tanto in comune. Paola è una donna forte, una guerriera, le manca solo un po’ di concentrazione ma quando la trova posso garantire che è una vera esplosione.”

Il ballerino, poi, ha anche aggiunto che lavorano alle coreografie insieme.

Ballando con le stelle, il maestro della showgirl svela: “Non temiamo nessun giudice”

Durante l’intervista concessa al settimanale, Roly Maden non solo ha raccontato il suo rapporto con Paola Barale ma ha anche detto la sua sul loro percorso all’interno del programma e sulla giuria:

“Non temiamo nessun giudice, ne polemica, faremo del nostro meglio ballando intensamente, ascoltando con rispetto i pareri che potranno migliorarci e lasciando tutto il resto fuori.”

Ed in effetti le polemiche nella prima puntata dello show non sono mancate con i violenti scontri di Iva Zanicchi con Selvaggia Lucarelli e di Guillermo Mariotto con Giampiero Mughini, ma la Barale (che di recente ha confessato di avere una malattia) ed il suo maestro sono intenzionati a seguire altre strade.

Il maestro di Paola Barale punta alla vittoria ma avverte: “Alcuni concorrenti sono eccezionali”

E determinato a vincere Ballando con le stelle, Roly Maden, ballerino e maestro della showgirl, tuttavia ha anche ammesso di avere dei rivali per nulla facili da battere: “Alcuni concorrenti sono eccezionali. Gabriel Garko, Alessandro Egger, Alex Di Giorgio e Rosanna Banfi mi hanno sorpreso e sono convinto che l’edizione di quest’anno sarà la più forte di sempre.” Insomma, il ballerino ha le idee chiare, lui e la sua partener hanno tutte le carte in regola per vincere, staremo a vedere nelle prossime puntate cosa succederà.