Paolo Fox, oroscopo del weekend e della settimana (dal 22 al 28 ottobre)

Prime previsioni dell’oroscopo del weekend e della prossima settimana

E’ uscito stamani in tutte le edicole il nuovo numero di DiPiùTV, sul quale come sempre Paolo Fox ha rivelato il suo zodiaco, iniziando dal fine settimana in arrivo e proseguendo poi con i cinque giorni successivi, quindi la settimana prossima, fino a venerdì. Anche stavolta per ciascun segno ha giudicato la settimana fantastica, buona, discreta, sufficiente o difficile.

ARIETE: settimana buona; una crisi di coppia che c’è stata all’inizio del mese potrebbe essere superata con la buona volontà di entrambi;

TORO: settimana discreta; situazione agitata per i rapporti che hanno vissuto momenti difficili in passato;

GEMELLI: settimana discreta anche per questo segno; le coppie si vedono un po’ meno del solito poiché gli impegni di entrambi sono eccessivi;

CANCRO: settimana fantastica; le stelle corrono in aiuto di chi ultimamente ha avuto problemi.

Oroscopo Paolo Fox da sabato 22 a venerdì 28 ottobre 2022 del secondo gruppo di segni

Passiamo, adesso, alle previsioni astrologiche del secondo gruppo di segni, utilizzando come fonte sempre la rivista citata all’inizio dell’articolo e ricordando che su un numero precedente di DiPiùTV l’astrologo ha svelato lo zodiaco di oggi e domani.

LEONE: settimana discreta; le tensioni vanno tenute sotto controllo, soprattutto nella giornata di mercoledì;

VERGINE: settimana fantastica; polemiche da sedare, nella vita di coppia, soprattutto con Pesci e Gemelli;

BILANCIA: settimana buona per questo segno; i separati dovrebbero cercare di trovare ora un accordo finanziario;

SCORPIONE: settimana fantastica; è un momento di forza per tutte le coppie e qualcuno vorrà studiare nuovi progetti.

Le previsioni dello zodiaco di sabato, di domenica e della settimana prossima, degli ultimi segni

Concludiamo con l’oroscopo di Paolo Fox del weekend e della settimana entrante relativo agli ultimi quattro segni.

SAGITTARIO: discreta la settimana di questo segno; in amore c’è ancora indecisione, le giornate migliori saranno quelle di giovedì e venerdì;

CAPRICORNO: settimana buona; la vita affettiva scorrerà meglio ma bisognerà fare alcune scelte;

ACQUARIO: settimana discreta; anche le coppie più forti nei prossimi giorni rischieranno di discutere;

PESCI: settimana fantastica; stelle migliori, le coppie che non sono riuscite a trovare un accordo, finalmente potrebbero comprendersi.