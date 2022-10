Patrizia Groppelli: “Vittima di uno stalker”, conduttrice di Mattino 5 basita

Mattino Cinque, l’ospite non l’aveva mai rivelato prima: “Sono vittima di uno stalker”

E’ andata in onda anche oggi una nuova puntata del rotocalco mattutino condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. E la seconda parte della trasmissione è stata dedicata interamente ai fatti di cronaca più importanti di quest’ultimo periodo. Ad un certo punto la conduttrice ha parlato anche dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi per mano del suo ex fidanzato. Quest’ultimo le ha reso la vita assai complicata, arrivando addirittura a controllare ogni sua mossa. In questa occasione gli ospiti hanno consigliato a tutte le donne di denunciare sempre, onde evitare tragedie simili. E a questo punto ecco che Patrizia Groppelli ha svelato un retroscena choc, asserendo di essere stata vittima di uno stalker:

“Per esperienza mia personale ho dovuto denunciare uno stalker…Vai lì e fai la querela a questa persona…Ed hai paura a fare le querele…”

Federica Panicucci rimasta senza parole per la confessione choc della sua ospite: il dramma in diretta

La confessione choc in diretta di Patrizia Groppelli ha preso in contropiede la popolare conduttrice di Mattino Cinque, che ieri ha ripreso un suo inviato. Difatti la Panicucci ha subito chiesto alla sua ospite delucidazioni su tutta questa faccenda per caprine ovviamente di più: “Scusami Patrizia…Perchè tu hai avuto uno stalker che ti ha…? Che cosa faceva questo stalker?” E la Groppelli, che poco tempo fa ha attaccato Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip, ha risposto affermativamente, asserendo che è stata costretta a denunciarlo perchè ha ricevuto da parte sua messaggi molto pesanti sui social:

“Recentemente sono dovuta andare a fare una denuncia…Mi mandava dei messaggi molto pesanti…Me li mandava sui social…Su facebook ed instagram…”

Successivamente ha anche rivelato che questo stalker è riuscito a sapere anche il suo indirizzo: “Sa dove abito…E sono andato a denunciarlo…”

Patrizia Groppelli sul suo stalker confessa: “Conosco la sua identità”

Successivamente l’ospite di Mattino Cinque ha rivelato di conoscere molto bene l’identità dello stalker, non facendo mistero di aver avuto paura ad adire per vie legali nei suoi confronti:

“Conosco la sua identità…Querelando queste persone si ha sempre paura che si incattiviscano sempre di più…”

E’ poi intervenuto Roberto Poletti, il quale però ha ripreso la sua collega opinionista. Difatti quest’ultimo ha ricordato alla Groppelli che ricopre un ruolo importante e che dovrebbe dire in Tv di denunciare:

“Tu hai un ruolo importante…Vieni in Tv e fai le prediche…Poi ti capitano cose simili e non usi il mezzo della Tv per dire di denunciare…La tua storia deve servire d’esempio…Non scoraggiare…”

Tuttavia l’opinionista di Federica Panicucci è rimasta ferma sulle sue posizioni, asserendo di credere non sia affatto facile fare un passo simile: “Prova te a denunciare una persona di cui sai nome e cognome e che gli arriva la notifica che l’ho querelato…Dai…”