Mattino 5, Patrizia Groppelli affonda Patrizia Rossetti: “E’ cattiva!”

Patrizia Groppelli confessa in diretta: “Al GF Vip c’è un bel pollaio”

Federica Panicucci, nella seconda parte di Mattino Cinque, ha parlato dei casi di cronaca più importanti di questi giorni. Proprio sul finire della trasmissione ha però dedicato un breve spazio al Grande Fratello Vip e a ciò che è successo nella puntata di ieri sera. In questa occasione ha lanciato la clip in cui è stato mostrato agli spettatori a casa lo scontro tra Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Cristina Quaranta e Carolina Marconi. Una volta finito l’RWM la conduttrice ha chiesto ai suoi ospiti di esprimere la propria opinione. A quel punto la Groppelli ha subito preso la parola per far notare che c’è sicuramente un clima molto teso tra i concorrenti del reality show di Signorini: “Mi sembra che al GF Vip c’è un bel pollaio…Che bella solidarietà, soprattutto tra le donne…” E anche la Panicucci non ha potuto far altro che commentare: “Sono volati gli stracci eh…”

Patrizia Rossetti attaccata dall’opinionista di Mattino Cinque: “E’ veramente cattiva”

Successivamente Patrizia Groppelli ha colto la palla al balzo per sferrare un bell’affondo nei confronti della concorrente del Grande Fratello Vip di origini toscane, asserendo di credere sia veramente cattiva, visto ciò che ha detto ieri sera:

“C’è la Rossetti…E’ veramente cattiva ragazzi…E’ di una cattiveria assurda…Supera pure me eh…”

Raffaello Tonon ha però subito difeso la inquilina vip, asserendo di averla conosciuta bene in un altro reality ed è invece una persona molto buona: “L’ho conosciuta è davvero buona dentro…E’ solo fumantina…” Tuttavia la Groppelli, che giorni fa ha avuto un inaspettato botta e riposta con la conduttrice, è però rimasta ferma sulle sue posizioni: “Fumantina? Ma fumantina cosa?”

Mattino Cinque, l’opinionista fa una gaffe sulla concorrente del GF Vip: “Me la ricordo quando vendeva i gabinetti”

Successivamente Patrizia Groppelli ha poi dichiarato di ricordarsi bene Patrizia Rossetti quando vendeva i gabinetti, anche insieme a Raffaello Tonon:

“Me la ricorda per hè come te vendeva i gabinetti…Non so cosa facevate…E’ una venditrice no?”

E Raffaello Tonon è subito intervenuto per correggere la collega opinionista del programma mattutino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi: “No, veramente vendeva i materassi…” Inutile dire che in studio le risate si sono sprecate.