Addio Reazione a catena, Marco Liorni alle campionesse: “Troppa pressione”

“La pressione delle sfidanti ha messo fretta”, addio alle Centoundici

E’ finita stasera, lunedì 10 ottobre 2022, l’esperienza delle Centoundici a Reazione a catena, che all’intesa vincente non sono riuscite a totalizzare più di 5 punti, rimanendo quindi a distanza dal punteggio totalizzato dalle avversarie, le nuove arrivate nonché nuove campionesse in carica. “La pressione da parte delle sfidanti vi ha messo fretta. Peraltro avevate anche 5 secondi in meno a causa della zot” ha detto un dispiaciuto Marco Liorni alle tre concorrenti, tra gli applausi di consolazione del pubblico presente nello studio della sede Rai di viale Marconi a Napoli. Dunque addio alle Centoundici, diventate campionesse alcuni giorni fa, dopo l’addio a sorpresa delle Tre e un Quarto, le quali hanno lasciato la trasmissione (provvisoriamente) non perché sconfitte, ma per impegni di studio.

Reazione a catena, Marco Liorni e la mancata vittoria di ieri: “Cadute sulle corna”

“Ieri sera siete cadute sulla parola corna” ha invece ricordato il conduttore all’inizio della puntata alle ormai ex campionesse, riferendosi appunto alla mancata vittoria al gioco finale di ieri. Due Giulia e un’Evelina, si chiamano così le Cri Cri, ossia le concorrenti che stasera hanno sfrattato le Centoundici. Arrivate al gioco finale con 103.000€, sono riuscite a portare allo step conclusivo, purtroppo, una cifra bassissima, meno di 500€, per la precisione 403€. Un finale di alta tensione, quindi, proprio come quello che qualche giorno fa ha visto protagoniste le concorrenti che hanno spodestato stasera.

Le Cri Cri nuove campionesse di Reazione a catena ma senza vittoria

Alla fine, partendo dal primo e dal terzo elemento, rispettivamente ‘RACCOLTO’ e ‘AMICIZIA’, le tre concorrenti del gioco che rinfresca la mente non hanno azzeccato la risposta che avrebbe fruttato loro, come suddetto, poco più di 400€, che era ‘ACCETTATO’. Sono andate via, quindi, a mani vuote, ma potranno ritentare la fortuna domani sera se riusciranno a difendere il loro titolo di campionesse contro la nuova squadra sfidante. “Aver accettato un’amicizia e raccolto una sfida, accettato una sfida” ha spiegato loro Marco Liorni in merito al collegamento tra la risposta corretta e i due indizi.