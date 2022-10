Reazione a catena, alta tensione per le nuove campionesse: che rischio!

Finale da brivido per le nuove campionesse, le Centoundici: sfumata vincita di oltre 50.000€

Tensione altissima sul finale della puntata di Reazione a catena andata in onda stasera, giovedì 6 ottobre 2022, con le nuove campionesse andate benissimo all’ultima catena, nonostante fossero all’esordio: allo step finale sono arrivate infatti con 51.000€, cifra che però non sono riuscite a portare a casa poiché, partendo dal primo e dal terzo elemento visibili nella grafica dell’immagine disponibile in alto, non hanno capito che la risposta corretta era ‘INTENZIONATO’. E’ stato comunque un gran bel debutto per loro, che domani potranno ritentare la fortuna se riusciranno a difendere il loro titolo. L’appuntamento di oggi del programma è stato particolare: a giocare sono state infatti due squadre arrivate entrambe stasera, dato che le campionesse in carica fino a ieri, le Tre e un Quarto, come spiegato da Marco Liorni, hanno dovuto ritirarsi per impegni di studio.

Sfida tra le Centoundici e i Top Secret nella puntata di Reazione a catena di stasera

Due squadre totalmente nuove, dunque, a Reazione a catena stasera: i Top Secret, ossia Marco, Manuela e Katia, colleghi di lavoro, che da sorteggio hanno occupato la postazione della squadra campione, prendendo ufficialmente il posto delle Tre e un Quarto, e le Centoundici, mamma e figlia, cioè Alessandra e Flavia, accompagnate dall’amica Chiara: “111 è la somma delle loro età” ha spiegato il conduttore presentandole. E all’intesa vincente, come anticipato, ad avere la meglio sono state le Centoundici, nuove campionesse. “Dieci risposte esatte per i Top Secret, ma non bastano, bravi comunque” ha detto Liorni ai tre concorrenti che hanno perso.

Marco Liorni saluta una telespettatrice speciale, la signora Silvana: “Ha 95 anni e mezzo”

All’inizio della puntata di oggi di Reazione a catena, Marco Liorni, dopo aver annunciato l’abbandono delle campionesse, ha salutato una telespettatrice molto particolare, la signora Silvana, che ha scritto al programma: sulla signora in questione Marco ha svelato “Ha 95 anni e mezzo! La salutiamo anche in rappresentanza di tutti i telespettatori che ci scrivono”.