Tensione a Reazione a catena, che scontro! Le Spartane nuove campionesse

Reazione a catena, massima tensione all’intesa vincente: affondate le campionesse in carica (Cri Cri)

Sono state spodestate Evelina, Giulia e l’altra Giulia nella puntata di oggi, giovedì 13 ottobre 2022, del gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni: l’intesa vincente per loro è stata infatti deludente e non sono riuscite a superare i 7 punti, punteggio che hanno invece sorpassato, seppur di poco, le nuove arrivate, le Spartane, ossia Priscilla, Giorgia e Giulia, provenienti dal Piemonte proprio come le ormai ex campionesse, non a caso il padrone di casa all’inizio della trasmissione, presentando le sfidanti, ha parlato di ‘derby’.

All’intesa vincente 8 a 7: le Spartane sono diventate le nuove campionesse del programma

Arrivando al gioco finale, quello dell’ultima catena, le tre nuove concorrenti hanno conservato fino all’ultimo step la somma di 29.000€ ma, non riuscendo a capire quale potesse essere la risposta corretta partendo dal primo indizio, ossia ‘MASSIMO’ e dalla base della parola, ovvero ‘CA_____O’, hanno scelto di comprare il terzo elemento, che si è scoperto essere ‘URLO’, dimezzando quindi il montepremi a 14.500€. E alla fine, dopo aver ragionato per il tempo a loro disposizione, hanno dato ‘CARICO’come risposta. Pochi secondi dopo, però, Marco Liorni ha dovuto comunicare loro, a malincuore, che la risposta esatta era invece ‘CAPOLAVORO’.

Marco Liorni si complimenta comunque con le Spartane: “Promettete bene”

Tra gli applausi di consolazione del pubblico presente nello studio della sede Rai di Napoli dal quale va in onda Reazione a catena, il conduttore, pochi secondi prima di dare la linea all’edizione del telegiornale delle 20.00, si è complimentato ugualmente con le nuove campionesse dicendo loro: “Promettete bene”. Chissà, quindi, se nella puntata di domani riusciranno a difendere il loro titolo contro i prossimi sfidanti e, dunque, a ritentare la fortuna al gioco finale. Per stasera le cose sono andate male, proprio com’è successo ieri alle precedenti campionesse, dopo un’ultima catena carica di tensione.