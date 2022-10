Reazione a catena, tensione altissima per le Cri Cri: “Risposta sofferta”

Le Cri Cri non ce l’hanno fatta neanche stasera, Marco Liorni: “Data una risposta sofferta”

Niente da fare per le campionesse di Reazione a catena, che non sono riuscite a vincere neppure nell’appuntamento di oggi: partendo da una somma di 84.000€ e con un primo indizio che era, come indica la grafica della foto in alto, ‘MORALE’, hanno scelto di acquistare il terzo elemento, ossia ‘SEGNO’, dimezzando quindi il montepremi a 42.000€. Alla fine, dopo aver ragionato ed essersi confrontate, hanno dato ‘COLPIRE’ come risposta, non senza mostrare la loro esitazione, non a caso Marco Liorni ha commentato dicendo: “La parola ‘colpire’ l’avete detta in modo sofferto…”. E il timore delle concorrenti si è rivelato giustificato, in quanto pochi secondi dopo le tre ragazze hanno scoperto che la risposta che avrebbe fruttato loro oltre 40.000€ non era quella data, bensì ‘COSTUME’.



Intesa vincente sofferta per i Molecolini, gli sfidanti di stasera delle campionesse

A scontarsi con le Cri Cri all’intesa vincente nella puntata di Reazione a catena andata in onda oggi sono stati i Molecolini, un ragazzo e due ragazze che hanno spiegato di aver dato questo nome alla loro squadra essendo biologi. Contro gli 8 punti delle avversarie, al penultimo gioco i nuovi arrivati non sono riusciti a totalizzare neppure la metà di risposte esatte, facendo un errore dopo l’altro e sbagliando anche i raddoppi, giocati in extremis per tentare di raggiungere negli ultimi secondi rimasti loro a disposizione, se non il vantaggio, almeno il pareggio. Tuttavia, come appena detto, ogni sforzo è stato vano e i Molecolini si sono dovuti arrendere alla sconfitta.

Marco Liorni saluta gli sfidanti a Reazione a catena: “Penalizzati dall’inesperienza”

“Avete pagato il prezzo dell’inesperienza” ha detto Marco Liorni ai Molecolini al momento di salutarli, prima di chiamare al centro dello studio le Cri Cri (Evelina, Giulia e un’altra Giulia), dunque ancora campionesse dopo il tonfo di ieri sera al gioco finale, quando sono arrivati allo step conclusivo con soli 31€, peraltro senza riuscire neppure a vincere.