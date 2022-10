Roberta Capua senza freni: vuole Ballando con le stelle e difende una collega

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 16, 2022 , in Ballando con le stelle

Ballando con le stelle, la conduttrice fa una richiesta a Milly Carlucci: “Prendimi in considerazione”

Roberta Capua ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. In questa occasione la giornalista ha colto la palla al balzo per domandarle se si sente pronta a partecipare ad un talent show. E la popolare conduttrice, con estrema schiettezza, ha risposto affermativamente, asserendo di avere un sogno nel cassetto. Quale? Partecipare al talent show del sabato sera di Rai Uno:

“Si, mi piace moltissimo Ballando con le stelle, perchè bisogna mettersi in gioco sino in fondo e imparare qualcosa di nuovo…Quindi cara Milly prendimi in considerazione…”

Caterina Balivo e l’attestato di stima della collega: “Faccio il tifo per lei”

Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto a Roberta Capua se è vero che tra i suoi sogni nel cassetto c’è anche quello di condurre un game show. E la presentatrice, che ha provato un gran dispiacere per la morte di Bruno Arena, ha risposto affermativamente, asserendo senza indugio alcuno di essere una gran fan del quiz condotto da Marco Liorni, Reazione a Catena:

“Non nascondo che mi piacerebbe condurre un quiz nella fascia del preserale, che è da sempre affidato a conduttori maschi…”

Tuttavia ha anche fatto notare che proprio quest’anno la sua collega è approdata nel preserale di La7 con un nuovo game show, non nascondendo il fatto di essere assai felice: “Qualcosa è cambiato visto che c’è Caterina Balivo al timone di Lungo su La7…Ed è il motivo per cui faccio il tifo per lei…”

Roberta Capua pronta a partecipare al Grande Fratello Vip? Parla lei

La giornalista di Nuovo ha poi chiesto alla conduttrice se accetterebbe mai di partecipare alla versione vip del padre di tutti i reality show condotto da Alfonso Signorini. E quest’ultima non ha nascosto di credere non sia adatta per questo genere di programmi:

“Non è nelle mie corde e non potrei mai partecipare a un programma come il GF Vip…per me è un vero e proprio tabù…”

Insomma pare davvero sarà difficile vedere prima o poi la presentatrice nella casa più spiata dagli italiani.