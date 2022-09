Roberta Capua addolorata per una grave perdita: “Ricordi di Buona Domenica”

La conduttrice provata per la morte di Bruno Arena: “Quante risate a Buona Domenica”

Ha sconvolto e intristito tutti la notizia della morte di Bruno Arena, comico celebre per il duo Fichi d’India che si è spento questa mattina in seguito alle complicanze di un’aneurisma che lo ha colpito nel 2013. E tra i tanti che in queste ore lo piangono c’è anche Roberta Capua che attraverso una storia su Instagram non solo ha espresso tutto il suo dolore ma ha anche ricordato che entrambi hanno lavorato insieme in una passata edizione di Buona Domenica.

“Quante risate a Buona Domenica… Ciao Bruno”

sono le parole della conduttrice campana accompagnate da una foto del comico.

Roberta Capua addolorata per la scomparsa dell’attore comico: nostalgia del programma di Canale5

La conduttrice che nei mesi scorsi ha tenuto compagnia ai telespettatori di Rai1 al timone di Estate in diretta insieme a Gianluca Semprini (i due nell’ultima puntata si sono commossi) in passato ha lavorato anche con Bruno Arena dei Fichi d’India scomparso stamattina a soli 65 anni. Il duo comico, infatti, era tra gli ospiti fissi dell’edizione di Buona Domenica del 2004 condotta da Maurizio Costanzo con appunto la conduttrice campana nel cast. Quest’ultima, quindi, ha avuto modo di conoscere bene l’attore e di averne un bellissimo ricordo ed in questo giorno molto triste lo ha voluto salutare per l’ultima volta con un messaggio doloroso. In tanti oggi si sono uniti nell’addio al comico, anche la conduttrice Serena Bortone, apparsa provata ad Oggi è un altro giorno.

Morte Bruno Arena, Jonathan Kashanian e il ricordo commosso: “Sempre gentile e cordiale”

In quell’edizione di Buona Domenica accanto a Maurizio Costanzo, Roberta Capua e gli altri era spesso ospite anche l’ex opinionista di Detto Fatto, ed anche lui attraverso i suoi profili social ha salutato l’attore prematuramente scomparso con un lungo e tenero messaggio: “Ciao Bruno, non dimenticherò mai quell’anno passato insieme a Buona Domenica. Quante risate, già in sala trucco mi mancava il respiro. Tu sempre gentile e cordiale con quel sorriso rasserenante sul volto. Fa buon viaggio. Ci si rivede lassù da qualche parte.”