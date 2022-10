Selvaggia Lucarelli, attacco pesante a Tv Talk: “Insulto sessista te lo prendi”

Tv Talk, giornalista attacca pesantemente Selvaggia Lucarelli: “Ti prendi anche l’insulto sessista”

Nella puntata di questo sabato di Tv Talk si è ampiamente parlato di Ballando con le stelle con ospite in collegamento uno dei giurati, Fabio Canino. Ad intervenire è stata anche la giornalista Maria Volpe che nel suo discorso ha attaccato pesantemente la giurata dello show dopo il suo scontro con Iva Zanicchi, la quale l’ha apostrofata con un sono ‘T***a’. La giornalista letteralmente ha dichiarato:

“La parola è stata odiosa, maleducata e quant’altro…ma se inviti la Zanicchi o la Parietti va così quindi ti prendi anche l’insulto sessista… Selvaggia è troppo intelligente per non capirlo ed a lei piace portare avanti…”

A questo punto è intervenuto anche il conduttore che ha aggiunto: “Si anche lei…” “Ed anche Milly con quella faccia da santarellina ci mette sempre del suo” ha concluso la giornalista.

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli difesa da Riccardo Bocca: “L’insulto è schifoso”

A difendere a spada tratta la giurata dello show di Milly Carlucci pesantemente offesa da Iva Zanicchi, è intervenuto il giornalista Riccardo Bocca che in un lungo discorso ha definito ‘Insulto schifoso’ il termine usato dalla cantante. Sentendo ciò la giornalista Maria Volpe, che ha ammesso di essere grande amica della cantante, è ritornata sui suoi passi chiarendo:

“Detto ciò l’insulto sessista faceva schifo eh non è che io l’ho perdonato.”

Insomma le parole della giornalista e del conduttore sono state abbastanza sorprendenti ma al momento la Lucarelli non si è ancora espressa in merito.

Selvaggia Lucarelli, anche Fabio Canino lancia una stoccata? “Io non faccio sceneggiate o scene”

A parte Riccardo Bocca nessuno nella puntata di oggi di Tv Talk è intervenuto per difendere Selvaggia Lucarelli anche l’altro giurato di Ballando con le stelle, Fabio Canino sembra aver mandato una stoccata alla collega: “Io sono il più bravo do i voti che reputo giusti non voglio fare sceneggiate, scene o colpi di teatro davo i voti buoni anche alla Mussolini, per dire. Detto questo la cosa è già stata risolta, hanno fatto pace. Si sa che Iva Zanicchi non è Coco Chanel ha pagato un prezzo per ciò che ha detto quindi per Ok il prezzo è giusto.”