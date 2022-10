Selvaggia Lucarelli, nuovo attacco: “Chi ne esce peggio tra Zanicchi e Peron”

Ballando con le stelle: continua il caos tra Iva Zanicchi, Samuel Peron e la giurata

Nessuno si aspettava un’inizio di edizione così movimentato per lo show di Milly Carlucci e lo scontro continua incessante a distanza di giorni. In estrema sintesi, sabato sera in diretta la cantante emiliana dopo la sua esibizione ha creato caciare e trambusto con la giuria com’è nel suo stile, tuttavia, non gradendo per nulla lo 0 di Selvaggia Lucarelli l’ha apostrofata con un brutto epiteto sessista, tr**a. Da allora è scoppiato il finimondo, l’insulto non è stato sentito in diretta ma ripreso dai social e da alcuni blog. La conduttrice ha chiuso la puntata dicendo che c’erano in atto degli aggiornamenti per capire cosa fosse successo ed a notte fonda è arrivato il messaggio di scuse della cantante alla giurata. Il giorno dopo sono arrivate le scuse a Da noi a ruota libera.

Selvaggia Lucarelli critica ancora la cantante ed il ballerino: “Ballate a casa”

La vicenda dalla tv si è spostata su siti e giornali. Sia la giurata di Ballando con le stelle che la cantante hanno rilasciato una lunga intervista al La Stampa dove in sostanza la prima si è espressa sulla squalifica, dicendo che non compete a lei, mentre Iva Zanicchi ha ammesso di essersi sentita offesa per il termine parac**a. A complicare il tutto, poi, c’è anche il comportamento di Samuel Peron, ballerino in coppia con la cantante, con il quale la giurata si è duramente scontrata in diretta. Adesso, la Lucarelli è nuovamente intervenuta attraverso i suoi per attaccare Peron. Condividendo un pezzo de La Stampa ha ribadito:

“Ben felice che qualcuno abbia ricordato che sono tutti li volontariamente, ben sapendo che ci sono io. Se non vi piace ballate a casa”

sottolineando questa frase:

“Chi ne esce peggio tra tutti alla fine è Samuel Peron che ridacchia quando Iva gli sussurra l’insulto all’orecchio.”

Scandalo Iva Zanicchi a Ballando, Samuel Peron si difende: “Mi attaccate senza sapere!”

Sotto il giudizio impietoso di Selvaggia Lucarelli c’è finito anche il ballerino dello show di Milly Carlucci. Accusato dalla giurata di aver riso per l’insulto e sovvertito i ruoli nel programma dicendole ‘amore mio bello’. Su tutto questo Peron non solo non si è scusato ad Oggi è un altro giorno ma sui social ha aggiunto: “Visto che mi state attaccando senza sapere come stanno le cose, voglio esprimere la mia opinione, cosa che ho potuto fare ieri per motivi lavorativi! Guardate che in puntata io ho capito ‘po**a t***a legato allo zero…Non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno, men che meno ad una donna.” Aggiungendo che sono 16 anni che fa questo programma, è infatti presente sin dalla seconda edizione, e che per lui è solo un gioco ed un divertimento e che spera che rimanga tale. La questione si concluderà qui? Assolutamente no.