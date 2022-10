Serena Bortone in difficoltà con Adriano Pappalardo: “Non raccontiamolo”

Oggi è un altro giorno, conduttrice imbarazzata dal cantante: “Non raccontiamolo”

Intervista particolare ed a tratti surreale quella che ha avuto luogo nella puntata di oggi del talk di Rai1, giovedì 6 ottobre. Infatti Serena Bortone è stata messa in difficoltà più volte da Adriano Pappalardo. Il cantante pugliese è noto per la sua schiettezza ed i modi tutt’altro che fini e delicati ed i suoi aneddoti e le sue dichiarazioni hanno più volte divertito, o al contrario, creato un leggero imbarazzato con la conduttrice. Quest’ultimo è il caso di un aneddoto raccontato da Adriano che coinvolge il nipote Leon, figlio di Laerte e Selvaggia Lucarelli:

“A mio nipote che ha 17 anni gli ho dato una mia foto per darla al professore altrimenti lo buttava fuori.”

“Non raccontiamolo questo!” lo ha subito interrotto Serena Bortone.

Serena Bortone in difficoltà con un ospite: “Sento dell’ironia nelle tue parole”

Quello sopra citato non è stato l’unico momento di imbarazzo e tensione tra la conduttrice di Oggi è un altro giorno ed il cantante. Quest’ultimo, infatti, prima di iniziare la chiacchierata nel talk di Rai1 ha premesso: “Mi sono sempre chiesto perché in due anni di trasmissione non mi avessi mai chiamato…” Immediata è stata la replica della Bortone:

“Sento dell’ironia nelle tue parole, è il contrario, ti ho invitato varie volte e tu non sei mai voluto venire…”

“Perché non avevo nulla da dire e promuovere, oggi invece ho un film” è stata la replica a cui è seguita la conclusione della conduttrice senza freni: “Spero almeno che ti faccia piacere essere qui oggi” Il cantante a quest’ultima dichiarazione ha annuito. Insomma, si è trattato di un’intervista molto particolare.

Adriano Pappalardo parla del suo celebre brano: “Rappresenta qualcosa di importantissimo”

Se si parla del cantante pugliese non si può non fare riferimento al suo celebre brano ‘Ricominciamo’. Ospite ad Oggi è un altro giorno, il cantante sulla sua canzone più nota e famosa ha confessato: “Per 40 anni per me questa canzone rappresenta qualcosa di importantissimo, perché questo brano rimase in classifica per 20 settimane. Non la vollero al Festival di Sanremo perché era troppo popolare. Dopo due mesi, mi chiamarono come super ospite al Festivalbar”.