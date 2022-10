Serena Bortone non si trattiene sugli ospiti: “Stendiamo una tenda pietosa!”

Oggi è un altro giorno, conduttrice non crede ai suoi occhi: “Ma cosa state facendo?!”

Da lunedì al venerdì su Rai1 va in onda il talk post prandiale condotto da Serena Bortone che alterna le interviste ad ospiti noti e famosi con lo spazio dedicato alla politica. E nel mezzo dei vari spazi, per alleggerire il clima e portare leggerezza ed ilarità in ogni puntata non mancano mai dei siparietti divertenti da parte dei cosiddetti affetti stabili. Ed anche nella puntata di oggi Jessica Morlacchi, Samuel Peron, Laura Freddi e Massimo Cannoletta hanno messo in piedi uno spettacolo che ha lasciato senza parole la conduttrice che infatti più volte incredula si è chiesta cosa stessero facendo non riuscendo a trattenere le risate.

Serena Bortone non trattiene le risate per lo sketch: “Stendiamo una tenda pietosa”

Durante la puntata odierna di Oggi è un altro giorno per rendere omaggio al cinema muto, i quattro affetti stabili citati sopra hanno inscenato uno sketch simulando appunto il cinema in bianco e nero. La trama era una delle più scontate, Freddi e Peron nei panni di due amanti venivano scoperti dalla moglie Morlacchi che, cogliendoli in flagrante, si scagliava contro entrambi. A corredare il tutto non solo l’impostazione da film muto ma anche la musica carica di tensione da parte di Memo Remigi ed Antonio Mezzancella. Inutile dire che alla fine dello sketch, la conduttrice tra le risate ha esclamato:

“Io non ci posso credere, come si dice in questi casi stendiamo una tenda pietosa!”

Oggi è un altro giorno, tutti gli ospiti della puntata: da Valentina Persia a Giampiero Ingrassia

Al di là del siparietto divertente degli ospiti fissi del programma di Rai1. Serena Bortone nella puntata di oggi ha avuto un parterre ricco di personaggi, da Valentina Persia, che ha confessato di aver sofferto molto dopo la gravidanza a Giampiero Ingrassia che invece ha ricordato il padre Ciccio, celebre nel duo Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, nel giorno del suo 100° compleanno. L’attore ha ricordato così il padre: “Lui era semplicemente mio padre, era fantastico, verso di me aveva grande amore e fiducia poi ad un certo punto della sua vita ero io a consigliare lui e così abbiamo completato il tutto.”