Simone Di Pasquale avverte il cast di Ballando: “Non cadete in giochi mediatici”

Ballando con le stelle, l’ex maestro lancia un avvertimento ai concorrenti: “Non fatevi coinvolgere mediaticamente”

È stato tra i maestri professionisti in tutte le edizioni dello show di Milly Carlucci dal 2005, quando ha alzato la coppa della vittoria in coppia con Hoara Borselli, fino al 2021 quando è arrivato secondo, dietro i vincitori Arisa e Vito Coppola, ballando con Bianca Gascoigne. Adesso che nel programma di Rai1 riveste un ruolo diverso, quello di antigiurato, in un’intervista concessa a Nuovo Simone Di Pasquale ha voluto dare un consiglio ai concorrenti dello show:

“Consiglio a tutti di non lasciarsi coinvolgere in certi giochini mediatici – anche se sono inevitabili – perché altrimenti rischiano di non divertirsi più sulla pista da ballo”

E visto tutto quello che è successo durante la prima puntata, mai consiglio fu più azzeccato!

Simone Di Pasquale sul suo ruolo nello show di Milly Carlucci: “Difenderemo i ballerini”

Durante l’intervista il ballerino professionista e volto storico del programma, ha spiegato meglio che ruolo avranno lui e Sara Di Vaira, anche lei ex maestra, nella nuova edizione di Ballando con le stelle:

“Siamo gli antagonisti della giuria tradizionale. In un certo senso siamo i difensori dei ballerini, limitandoci a dare giudizi tecnici. Per anni ho vissuto in prima persona le emozioni della sala prove e delle dirette tivù del sabato sera per cui so bene cosa si prova quando si scende in pista a ballare.”

Infine Di Pasquale ha aggiunto che in questi 15 anni di trasmissione è cresciuto tantissimo sia a livello umano che professionale.

Vita privata di Simone Di Pasquale: “Convivo con la mia Maria”

Il ballerino e volto amato dal pubblico televisivo da un anno e mezzo è felicemente fidanzato con l’insegnante Maria Di Stolfo e durante l’intervista si è confessato a cuore aperti su questa unione: “Sentivamo il forte desiderio di fare molte cose insieme molte altre cose insieme, così abbiamo deciso di andare a convivere.” I due si conoscono la quindici anni ma le loro strade si sono divise fino a ricongiungersi quasi due anni fa. Da allora i due non si sono più lasciati e la donna ha lasciato la sua Imola per trasferirsi a Roma e vivere con il ballerino.