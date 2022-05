Ballando con le stelle 2022, Simone Di Pasquale ci sarà: “Avrò un ruolo diverso”

Simone Di Pasquale sarà a Ballando con le stelle: arriva l’annuncio ufficiale

Oggi il popolare ballerino ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Ed in questa circostanza l’uomo ha parlato della sua vita al fianco della sua nuova compagna Maria Di Stolfo. Ad un certo punto il giornalista gli ha chiesto se ci sarà anche nella prossima edizione dello show di Milly Carlucci, che salvo clamorosi colpi di scena tornerà su Rai1 ad ottobre (si ricorda che proprio la scorsa edizione ha annunciato tra le lacrime il suo addio come ballerino professionista). E quest’ultimo, a sorpresa, ha rivelato che ci sarà anche nella prossima edizione dello show, ma ricoprendo un ruolo del tutto inedito: “A settembre avrò un ruolo diverso nel programma, ma è presto per parlarne…”

Milly Carlucci e il ballerino: un’estate insieme a Ballando on the road

Il giornalista del settimanale Nuovo ha poi fatto presente a Simone Di Pasquale che sarà un’estate torrida per lui, soprattutto per quanto riguarda il lavoro: “So che avrai tantissimi impegni…” E il popolare ballerino, che è stato nel cast de Il cantante mascherato, ha subito confermato di avere tantissimi impegni tra giugno e luglio: “Girerò tutta Italia al fianco di Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando on the road…” Ma i suoi impegni non sono affatto finiti qua perchè in un secondo momento organizzerà vari eventi legati sempre alla danza a Roma, a Capri ed in Calabria:

“Darò vita al Full out dance camp, una grande pista da ballo coperta dalle vele dove si alterneranno tante danze…”

Insomma le occasioni per rivedere il ballerino prima del suo ritorno a Ballando, nel cui cast pare ci sarà Emanuela Folliero, non mancano.

Simone Di Pasquale sulla sua nuova fidanzata fa un chiarimento: “Ci conosciamo da tanto, ma solo da un anno ci amiamo”

Successivamente il giornalista ha chiesto al ballerino di parlare un po’ della sua nuova fidanzata Maria Di Stolfo. L’uomo ha quindi dichiarato di conoscerla da tantissimo tempo, ma solo da un anno è scattato l’amore:

“Le nostre vite avevano preso strade diverse, quindi ci siamo ritrovati e innamorati…”

Si segnala inoltre che lei ha già un figlio, con il quale il ballerino di Ballando con le stelle ha già stretto un legame molto forte: “Un giorno vorrei diventare padre…”