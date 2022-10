Stefano De Martino, che compleanno: si è regalato una casa incredibile!

Il popolare conduttore si è fatto davvero un bel regalo: una casa da sogni a Napoli

Oggi è il compleanno di Stefano De Martino, il quale tonerà stasera su Rai Due alla guida di una nuova puntata di Stasera tutto è possibile. In queste ultime ore è però finito al centro delle attenzioni per il bel regalo di compleanno che si è fatto. Di cosa si tratta? Come riportato dalla fanpage instagram thepipol_gossip si è comprato da poco una villa lussuosissima a Posillipo (quartiere di Napoli):

“Ha comprato casa nel quartiere di Posillipo, dentro un parco privato, con passaggio diretto in spiaggia…”

Quanto costa la villa lussuosa di Stefano De Martino: la cifra da capogiro

In tanti si staranno ovviamente chiedendo quanto costerà mai la villa appena acquistato dal conduttore di Stasera tutto è possibile, che è stato difeso da una fan sull’ultimo numero del magazine Nuovo. In base alle indiscrezioni raccolte sempre dall’informatissima fanpage instagram thepipol_gossip la villa acquistata nel quartiere di Posillipo a Napoli costerebbe ben 2 milioni di euro: “Ha comprato la casa da capogiro al costo di quasi 2 milioni di euro…” La suddetta fanpage ha anche fatto presente che solitamente quello è il quartiere in cui anche tanti calciatori acquistano le loro dimore lussuosissime. Insomma dopo tantissime successi e soldi guadagnati, il volto di Rai Due è riuscito a coronare il suo sogno nel cassetto acquistando questa villa da sogni nella sua città natale.

Stefano De Martino festeggia il compleanno senza la soubrette? L’ipotesi

Il conduttore di Rai Due con chi festeggerà il suo compleanno? Al momento non è dato sapere né se festeggerà questo evento né con chi. L’unica cosa certa è che al momento in tutte le foto pubblicate dal conduttore in queste ultime ore su instagram non compare Belen Rodriguez. In tanti sui social hanno già ipotizzato che magari quest’ultima potrebbe essere rimasta a Milano per fare le prove de Le Iene, e quindi non riuscirebbe a raggiungere il conduttore a Posillipo, dove al momento si trova. Sarà vero? Oppure nelle prossime ore la showgirl argentina riuscirà a raggiungerlo?