Stefano De Martino difeso da una fan: “Non è un belloccio senza capacità”

Il conduttore di Stasera tutto è possibile al centro delle polemiche: una fan lo difende

Stefano De Martino è tornato recentemente su Rai Due alla conduzione di una nuova edizione del popolare show. E sull’ultimo numero del settimanale Nuovo una lettrice ha voluto scrivere a Maurizio Costanzo, che ha una sua rubrica in cui parla di Tv e dei personaggi che la animano, di provare una profonda stima nei confronti del conduttore, non capendo bene chi invece ha sempre mosso critiche nei suoi confronti:

“Non è solo un belloccio tutto muscoli e senza capacità…Lo apprezzo davvero tanto…”

Stefano De Martino e la confessione del popolare giornalista: “Ho grande stima di lui”

Maurizio Costanzo, dopo aver letto attentamente l’email della lettrice del magazine Nuovo, ha voluto esprimere la sua opinione, asserendo senza indugio alcuno di provare a sua volta una profonda stima nei confronti del popolare conduttore di Stasera tutto è possibile, il quale continua ad essere al centro del gossip:

“Ho grande stima per Stefano De Martino…Lo conosco da molti anni e ho avuto il piacere di vederlo crescere professionalmente…”

E a pensarla allo stesso modo anche i numerosi spettatori, visto che il suo show su Rai Due continua ad essere seguitissimo, nonostante sia arrivata all’ottava edizione.

Maurizio Costanzo non ha il minimo dubbio: “Il conduttore a Stasera tutto è possibile ha trovato la sua dimensione”

Il giornalista, che giorni fa ha espresso la sua opinione su Mara Venier, ha poi concluso questo suo lungo intervento sull’ultimo numero del settimanale Nuovo asserendo di credere che Stefano De Martino con questo show su Rai Due sia riuscito a trovare alla fine la sua dimensione ideale: “Ha trovato senza ombra di dubbio la sua dimensione…” Successivamente il marito di Maria De Filippi ha anche colto la palla al balzo per fargli i più sinceri auguri per una nuova stagione Tv pregna di grandi successi e soddisfazioni: “Gli auguro di condurre una nuova stagione di successo e pregna di soddisfazioni…” E in effetti questa stagione televisiva è già iniziata con il piede giusto per il conduttore partenopeo.