Storie Italiane, il dramma di Tania Zamparo: “Arrivata a pesare pochissimo”

La drammatica testimonianza dell’ex Miss Italia a Storie Italiane “Ho lottato contro l’anoressia”

Lunga pagina dedicata al tema dell’anoressia nella puntata di oggi del programma condotto da Eleonora Daniele, dove è intervenuta, tra gli altri, Miss Italia 2000, Tania Zamparo che, non è un segreto, in passato ha lottato contro questo grave disturbo alimentare. Ascoltando la testimonianza di altre giovani donne, Tania ai microfoni della trasmissione di Rai1 ha dichiarato: “Ho iniziato verso i 17 anni con una dieta per perdere qualche chilo. Sono alta 1 metro e 81, da 65 chili sono arrivata a pesare 48-49 nel giro di pochi mesi”.

Ho seguito una dieta che mi sono creata da sola, iniziando a ridurre tutto ciò che mangiavo

ha spiegato, rivelando anche: “La prima cosa che ho fatto è stata andare a contare le calorie…”.

Storie Italiane, la dolorosa testimonianza di Tania Zamparo: “Non sai come entri nell’anoressia”

“Si comincia sempre così e alla fine, quando si è nella malattia dai piedi fino al collo, non si sa neppure come ci si è arrivati a soffrire di questo disturbo” ha confessato l’ex Miss Italia.

Sicuramente i genitori, la famiglia e la scuola sono molto importanti in questi casi, ma sono anche le persone alle quali non ci si rivolge subito, perciò sta a loro accorgersi di certi campanelli d’allarme

ha aggiunto subito dopo Tania, la quale ha sottolineato anche: “La cosa più difficile è capire di avere un problema”, sottolineando poi che già ammettere di soffrire di un disturbo, è un primo passo verso la risoluzione del problema.

Tania Zamparo e il dramma dell’anoressia: “Se si va troppo in là, le cose diventano difficili”

“Se si aspetta molto prima di affrontare il problema, si va troppo in là e tutto poi diventa più difficile” ha spiegato inoltre l’ospite di Eleonora Daniele, intervenuta in collegamento da casa in uno spazio al quale ha preso parte anche la figlia di Little Tony, che in passato ha avuto, come Tania, problemi legati all’alimentazione, il tutto dopo una pagina di cronaca nella quale la Daniele ha lanciato un grido d’allarme mostrandosi convolta.