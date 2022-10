Eleonora Daniele sconvolta, storia sconvolgente: “Ci hanno messo la faccia”

Ha choccato l’intera Italia la vicenda del professore di Melito, in provincia di Napoli, ucciso a pugnalate davanti l’istituto scolastico dove lavorava, per il quale è stato fermato un bidelllo accusato di omicidio, a quanto pare perchè sui suoi vestiti sarebbero state rivenute tracce ematiche della vittima. Della terribile storia si è occupata oggi, lunedì 3 ottobre 2022, Eleonora Daniele nella sua trasmissione del mattino, facendo un collegamento con un inviato che ha raggiunto sul posto un gruppo di mamme dei giovani allievi della scuola, le quali hanno mostrato alle telecamere un grande striscione con sopra scritto “Non lasciateci soli”.

ha dichiarato la conduttrice, sconvolta e incredula per quanto è accaduto.

“Voglio fare davvero i complimenti a tutte queste mamme che riescono a trovare la forza di lottare per i figli” sono state le parole della conduttrice di Storie Italiane (che nei giorni scorsi ha parlato di un’altra drammatica vicenda che l’ha lasciata esterrefatta), la quale ha poi aggiunto:

La situazione è complessa ovunque, non solo in quella zona che è difficile, non lo dico io ma lo affermano i dati. D’ora in poi cercheremo di capire, partendo proprio da questo caso, se l’istituzione scuola è davvero protetta.