Storie Italiane, il dolore nascosto di Valeria Graci: “Ho fatto analisi”

L’attrice e conduttrice intervistata da Eleonora Daniele: “Ringraziata da tante donne…”

Lunga intervista di Valeria Graci nella puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, giovedì 6 ottobre 2022, al termine di una pagina di cronaca dedicata all’assurda vicenda di Brescia, dove un papà ha rapito il suo bambino di quattro anni barricandosi in casa dopo aver aggredito l’assistente sociale. L’arresa dell’uomo è avvenuta praticamente in diretta e il bambino è stato consegnato sano e salvo alla mamma. Partendo da questa storia di violenza familiare, Valeria ai microfoni della trasmissione di Rai1 non ha nascosto di sapere quali sono i rischi di una separazione, essendo figlia di genitori separati ed essendosi a sua volta separata. “I figli devono essere tutelati” ha dichiarato, raccontando poi di essere stata ringraziata sui social da tante donne che hanno apprezzato il fatto che abbia deciso di raccontare pubblicamente la sua esperienza di vita.

“Non capivo perchè mi ringraziassero”, le parole dell’ospite di Eleonora Daniele

“Mi sono aperta e ho raccontato, nei limiti di ciò che si può raccontare in televisione, quella che è stata la mia esperienza. Tante donne mi hanno ringraziata ma io all’inizio non capivo perchè lo stessero facendo” ha ammesso Valeria Graci a Storie Italiane, spiegando poi che tante donne si sono stupite nel sapere che una persona di spettacolo come lei, che di mestiere fa ridere la gente, abbia potuto vivere dei dolori.

Quello che dico sempre è che io non sono diversa dalle altre donne: faccio un lavoro diverso ma sono come tutte

ha quindi precisato Valeria, sottolineando: “Al di là del lavoro che faccio, nella vita di tutti i giorni sono una mamma e sono una figlia, sono una persona normale che fa cose come tutte le persone normali”.

“Ho fatto molta analisi”, la confessione di Valeria Graci ai microfoni di Storie Italiane

Si è detta molto colpita dal messaggio forte della sua ospite Eleonora Daniele subito dopo, mentre Valeria ha rivelato di aver fatto molta analisi confessando anche: “Sto dando la possibilità anche a mio figlio di fare un percorso di psicanalisi”.

La Graci, lo ricordiamo, da qualche settimana è tra i volti fissi di Citofonare Rai2, il programma che Paola Perego e Simona Ventura conducono ogni domenica a mezzogiorno sul secondo canale della Tv di Stato.