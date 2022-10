Eleonora Daniele colpita dalle parole di una collega: “Messaggio forte”

Storie Italiane, la conduttrice e le parole della sua ospite: “Messaggio molto forte il tuo”

E’ stata una puntata particolare quella di Storie Italiane andata in onda oggi, giovedì 5 ottobre 2022, dato che gran parte della diretta ha seguito l’evolversi della triste vicenda del papà che nel bresciano ha rapito il suo bambino di quattro anni barricandosi in casa dopo aver aggredito l’assistente sociale. Le trattative per il rilascio del piccolo sono andate avanti per tutta la notte (il fatto è successo ieri) e proprio nel corso della diretta del programma del mattino di Rai1 si è saputo l’esito degli sforzi fatti dalle autorità: l’uomo si è arreso ed è uscito di casa consegnando il bambino alla mamma nonché sua ex moglie. A commentare l’accaduto è stata, poco dopo, Valeria Graci, alla quale Eleonora ha detto: “So che vuoi lanciare un messaggio forte…”.

“Quando due genitori si separano, i figli pagano il prezzo più caro”, le parole dell’ospite di Eleonora Daniele

“Quando ci si separa, sono sempre i figli a pagare il prezzo più alto […] La giustizia dovrebbe essere un po’ più veloce in determinate situazioni” ha dichiarato Valeria Graci ai microfoni di Storie Italiane, precisando di parlare per esperienza essendo figlia di due genitori separati ed essendosi a sua volta separata. “Non potevo non chiederti un commento su questa vicenda che abbiamo raccontato oggi” le ha detto la conduttrice. Valeria ha quindi ammesso: “Non è facile rilasciare un’intervista dopo aver visto immagini del genere”.

Purtroppo a volte si instaurano strane guerre tra persone che un tempo si sono amate

ha dichiarato inoltre la Graci.

“La guerra non è amore, lo sappiamo bene”, le parole di dolore dell’ospite di Storie Italiane

Prima di voltare pagina e parlare della sua carriera ma anche del suo privato, l’ospite di Eleonora Daniele, sempre commentando la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori per gran parte della diretta, ha concluso dicendo: “A volte tra ex capita di farsi la guerra, questo chiaramente non è amore”.

Anche ieri Eleonora Daniele ha affrontato temi molto delicati, come quello della depressione, a proposito della quale ha difeso a spada tratta una nota attrice che è stata infangata per una drammatica vicenda che l’ha vista coinvolta.