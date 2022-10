Storie Italiane, dolore per Rosanna Fratello: “Morto un artista meraviglioso”

Storie Italiane, lo sgomento della cantante per la morte di Franco Gatti: “Era una persona meravigliosa”

Anche Rosanna Fratello è stata tra gli ospiti di Eleonora Daniele nella puntata del suo programma andata in onda questa mattina, mercoledì 19 ottobre 2022, in gran parte dedicata alla morte di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri. “Era una persona meravigliosa” ha dichiarato Rosanna, ricordando di aver lavorato con lui e con Angelo Sotgiu e Angela Brambati, nel 1982, a Premiatissima.

Eravamo quattro gruppi, con noi c’erano anche Bobby Solo e Little Tony. Franco l’ho conosciuto bene

ha rivelato la cantante, mentre la regia ha mandato in onda alcune storiche immagini dell’artista.

“Persona speciale e importante”, la rivelazione di Rosanna Fratello nel programma di Eleonora Daniele

La cantante ha poi definito Franco Gatti “una persona speciale, meravigliosa e importante”, continuando:

Lascia un grande vuoto nella sua famiglia, alla moglie e alla figlia, ma anche al pubblico, il pubblico ha amato tutti e quattro i Ricchi e Poveri.

“Era il perno del gruppo lui, era come se fosse il manager” ha aggiunto successivamente Rosanna, con Eleonora Daniele che, senza riuscire a nascondere il suo dolore, si è detta d’accordo. Eleonora ha poi mandato in onda un servizio riepilogativo della carriera dei Ricchi e Poveri, incentrato in particolar modo sulla rottura, avvenuta nel 1981, con Marina Occhiena. “Dal dolore per la morte di suo figlio non si è più ripreso” ha detto la giornalista che ha curato il servizio dedicato a Franco, toccando quindi anche il delicato tema della scomparsa prematura del figlio.

“Speciale proprio come persona”, la cantante ricorda a Storie Italiane il collega scomparso

“Franco era speciale proprio come persona” ha poi concluso Rosanna Fratello ai microfoni del programma condotto da Eleonora Daniele, intervenendo in studio dopo l’intervento telefonico fatto ieri pochi minuti dopo aver appreso della scomparsa del collega. Oggi è inoltre intervenuto anche Nicola Di Bari, apparso in collegamento, che con i Ricchi e Poveri ha partecipato a Sanremo interpretando uno dei loro primi grandi successi, ossia “La prima cosa bella”.