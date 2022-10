“Mi sento male”, Eleonora Daniele sconvolta per un lutto appreso in diretta

Storie Italiane, la conduttrice annuncia la morte di Franco Gatti: “Mi sento veramente male”

Un lutto terribile ha colpito il mondo dello spettacolo, della musica in particolare: è morto Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri. La notizia è stata battuta dalle agenzie in tarda mattinata, quando Eleonora Daniele l’ha annunciata in diretta nel corso del suo programma. “Mi sento veramente male, non posso crederci” ha premesso, parlando a fatica, ancora prima di dire la ragione per la quale è rimasta visibilmente sconvolta.

Si è spento Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, è questa la notizia che ci è appena arrivata dall’ANSA

ha asserito, con grande dolore, in uno studio nel quale è calato il gelo.

Eleonora Daniele e la morte di Franco Gatti: “Annuncio dato dalla sua famiglia”

“Avevamo sentito Franco pochi giorni fa, quando abbiamo avuto qui in studio Marina Occhiena, lui le ha mandato un bellissimo messaggio” ha detto inoltre la conduttrice di Storie Italiane, riferendosi appunto all’ospitata della Occhiena nella sua trasmissione, dove in una recente puntata ha raccontato per la prima volta un retroscena sulla reunion dei Ricchi e Poveri a Sanremo del 2020.

L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia Gatti, che ha detto: “Se ne è andato un pezzo della nostra vita, ciao Franco”

ha aggiunto successivamente Eleonora, dicendo infine: “Siamo tutti molto molto addolorati, sapevamo che Franco stava male…”.

“Mai avrei pensato di dare questa notizia”, Eleonora Daniele non nasconde il suo dolore

“Non avrei mai immaginato di dover dare una notizia del genere” ha poi concluso la conduttrice di Storie Italiane, definendo l’artista “una persona speciale e un amico”. Eleonora ha inoltre descritto il cantante morto come un uomo dolce e sensibile, ricordando che ha dovuto affrontare anche grandi dolori, cercando di affrontarli al meglio con la sua famiglia (ricordiamo che qualche anno fa ha perso un figlio giovanissimo). Non è riuscita ad andare avanti per alcuni secondi la conduttrice subito dopo, sottolineando che, nonostante i tanti anni di tv, quando si apprendono in diretta notizie del genere, diventa veramente complicato andare avanti.