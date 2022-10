Striscia la notizia, Fedez chiarisce: “Non faccio pubblicità con i miei figli”

Fedez riceve il settimo tapiro d’oro nel tg satirico: la replica all’ultima polemica

Di recente Chiara Ferragni e il marito hanno finito per scatenare diverse critiche, a causa di una clip in cui la loro tata sudamericana ha chiesto a loro figlio Leone di sorridere per apparire più carino in un filmato da pubblicare sui social. Sia Selvaggia Lucarelli e Serena Mazzini si sono scagliati contro la nota coppia, con l’accusa di sfruttare i piccoli per creare contenuti virali. Il rapper ha ricevuto il settimo tapiro d’oro nel servizio del tg satirico di Antonio Ricci, che il pubblico vedrà questa sera martedì 18 ottobre 2022. Il cantante ha replicato all’ultima polemica facendo una precisazione: “Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto”.



Il cantante si difende: “Tante famiglie monetizzano attraverso i figli, noi no”

Nella puntata di Striscia la notizia in onda questa sera, Valerio Staffelli consegnerà il settimo tapiro d’oro a Fedez. Quest’ultimo di recente è finito al centro del gossip, per il presunto sfruttamento del primogenito distolto dai suoi disegni per sorridere in un video che la madre ha rimosso dopo averlo condiviso in una storia Instagram. Nel filmato che ha fatto tanto discutere, la tata sudamericana della coppia si rivolge al bambino dicendogli: “Fai un sorriso, poi hai finito e puoi continuare a disegnare”. Il rapper non poteva non parlare dell’accaduto, a seguito delle critiche ricevute da Selvaggia Lucarelli e Serena Mazzini. Il cantante nato a Milano che di recente ha fatto una visita di controllo, ha fornito la sua versione:

“Era il momento dello spegnimento delle candeline. La tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare. In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli. Ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta“.

La giornalista attaccata dall’opinionista: “Oltre a sparlare non ha un c***o da fare nella vita”

Intanto Karina Cascella nota per essere un’influencer e opinionista, si è schierata in difesa della nota coppia, visto che ha attaccato duramente Selvaggia Lucarelli: “Questa donna oltre a sparlare degli altri evidentemente non ha un c***o da fare nella vita, che tutti noi chiediamo ai nostri figli un sorriso per una foto e gli diciamo dai amore fai un sorrisino, che ti costa daii. Ma trovati un lavoro vero. Troppo faticoso, in effetti meglio sparare a zero su chiunque”. L’ex protagonista di Uomini e Donne per concludere ha lanciato una chiara stoccata alla giornalista: “E comunque carissima preferisco centomila volte il sorriso chiesto al figlio della Ferragni, che il va**an**l* che tuo figlio ha dedicato a te. Buon lavoro”.