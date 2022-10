Striscia, Max Laudadio dopo la tremenda aggressione: “Gelato il sangue”

Max Laudadio torna a parlare dell’aggressione choc: “Poteva finire molto male”

Giorni fa il popolare inviato di Striscia La Notizia ha subìto una violentissima aggressione per mano dei gestori di un parcheggio non lontano da Varese. Queste persone non hanno attaccato solo lui, ma anche il suo operatore, che ha avuto la peggio. Difatti a quest’ultimo hanno sbattuto violentemente la testa al muro. Oggi Laudadio è tornato a parlare di tutta questa brutta faccenda sull’ultimo numero del magazine Nuovo. Il giornalista gli ha chiesto se ha avuto molta paura nel momento in cui ha visto quello che è successo al suo operatore. E l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci non ha fatto mistero di essersi sentito gelare il sangue, anche perchè ha temuto seriamente per la sua vita:

“Mi si è gelato il sangue perchè se gli avesse sbattuto la tempia tre centimetri più in là lo avrebbe ammazzato…E’ stata la prima volta che non sono riuscito a mettermi in mezzo per tutelare un operatore…”

Una violenza inaudita e totalmente ingiustificata che l’ha lasciato davvero senza parole.

Come sta l’inviato di Striscia La Notizia dopo la violenza subita? Parla lui

Il giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto a Max Luadadio come sta, visto che a sua volta è stato aggredito dai gestori di questo parcheggio vicino a Varese. E l’inviato del tg satirico ha rivelato che alla fine se l’è cavata, anche se per diversi giorni ha avvertito dolore in tutto il corpo:

“Sto discretamente anche se ho avuto dolori in tutto il corpo nei giorni dopo l’aggressione…”

L’uomo ha anche rivelato di essere stato minacciato più volte dalla signora che gestiva il parcheggio, visto che gli ha anche detto che lo avrebbe ammazzato: “Mi ha detto che mi avrebbe fatto finire all’ospedale e che mi avrebbe ammazzato…”

Striscia La Notizia, l’inviato non ha dubbi: “Nonostante l’aggressione subita andrò avanti”

Successivamente il giornalista di Nuovo ha chiesto a Max Laudadio se dopo questa aggressione nutre qualche paura nella realizzazione di nuovi servizi. Quest’ultimo ha subito negato, asserendo di essere stimolato ancora di più ad andare avanti:

“Certe cose mi spronano ad andare avanti a testa bassa, in nome della verità, con quell’ironia che contraddistingue noi inviati del Tg…”

Dopo questa brutta faccenda Antonio Ricci gli è stato molto vicino, come ha confessato lui stesso al settimanale: “Dopo essersi accertato che stessi bene, ci siamo fatti una risata insieme…”