Striscia la notizia, Max Laudadio aggredito: “Calci, pugni, naso rotto”

Max Laudadio racconta l’aggressione a Varese: “Scarica di pugni contro me e l’operatore”

Non è ancora tornato in onda Striscia la notizia ma per la nuova edizione manca davvero poco. Tra meno di una settimana, precisamente martedì 27 settembre, l’amatissimo tg satirico ritornerà più carico che mai. Intanto però gli inviati stanno iniziando a girare i servizi in giro per l’Italia e alcuni di loro come sempre mettono a rischio la propria incolumità. Questa volta ad avere la peggio è stato lo storico inviato Laudadio durante un servizio girato a Varese sui gestori di un parcheggio. Sul sito di Striscia Max parla della titolare e racconta:

“Ha chiamato il fratello che senza proferire parola è partito con una scarica di calci e pugni contro di me e poi contro l’operatore”.

E proprio quest’ultimo ha rischiato grosso. Infatti Max aggiunge: “La signora con un bastone di metallo ha rotto il naso all’operatore”.

L’inviato di Striscia la notizia e la violenza subita dall’operatore: “Testa sbattuta contro il muro”

La 35esima edizione del longevo programma di Canale5 si avvicina e sicuramente già nella prima puntata, o poco dopo, il pubblico potrà vedere questa terribile aggressione. Intanto Max Laudadio ha reso partecipi tutti su quanto è accaduto a Varese. L’inviato ha spiegato come innanzitutto appena è arrivato la gestrice del parcheggio in questione l’abbia minacciato e insultato. Poi il fratello di questa signora si è accanito su Max e sull’operatore. In particolare Laudadio racconta:

“Il fratello ha sbattuto violentemente la testa dell’operatore contro il muro”.

Come sta Max Laudadio? L’intervento della Polizia ha scongiurato il peggio

La prognosi data all’inviato di Striscia la notizia è di sette giorni mentre all’operatore, a cui è andata decisamente peggio, ne sono stati dati venti. Fortunatamente l’arrivo della Polizia ha fermato la furia degli aggressori e adesso si spera che paghino per quanto accaduto. Questo parcheggio di Varese era stato oggetto di un servizio di Max andato in onda lo scorso 25 aprile. Qui pare che i gestori annullino i ticket dei clienti che pagano in contanti e alzano la sbarra manualmente mettendosi in tasca i soldi. In questi mesi Laudadio ha ricevuto tantissime nuove segnalazioni ed è tornato a fare visita ai gestori. L’appuntamento con la nuova edizione del tg satirico, e con le nuove veline, è per martedì 27 su Canale5.