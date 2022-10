Tale e Quale Show: Antonino di nuovo vincitore, imitazioni terza puntata

Antonino vince anche la seconda puntata dello show, podio e classifica finale

Si è conclusa anche la 2^ puntata di Tale e Quale Show ed il vincitore è stato di nuovo Antonino. Dopo aver trionfato la settimana scorsa nei panni di Marco Masini con il brano ‘T’innamorarei’ in questa ha bissato il successo con l’imitazione di Tom Walker ed il suo noto brano Just You and I. Il cantante ex allievo di Amici, inoltre, ha raccolto i complimenti di tutt’e tre i giudici che gli hanno augurato una lunga carriera. Il podio continua con al secondo posto Andrea Dianetti in versione Gianni Morandi ed al terzo Claudio Lauretta in quelli di Pino Daniele. La classifica poi ha visto all’ultimo posto Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, Valeria Marini, Valentina Persia, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Alessandra Mussolini, Gilles Rocca ed al quarto posto Elena Ballerini.

Anticipazioni Tale e Quale Show: tutte le imitazioni della terza puntata (14 ottobre)

La terza puntata dello show di Carlo Conti andrà in onda sabato prossimo (14 ottobre) e già sono stati anticipati le imitazioni della prossima settimana. Nel dettaglio Valentina Persia sarà Clementino, Alessandra Mussolini invece Lady Gaga e Claudio Lauretta Zucchero. Si continua con Samira Lui nei panni di Gaia, Elena Ballerini vestirà i panni di Celine Dion mentre Stanlio e Olio verranno impersonati da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. E poi ancora Andrea Dianetti sarà Claudio Baglioni, Valeria Marini Patty Pravo, Gilles Rocca si cimenterà con Dargen D’Amico, Rosalinda Cannavò e Antonino.

Carlo Conti ringrazia per gli ascolti della prima puntata: riuscirà a battere di nuovo Viola come il mare?

La puntata di questa sera di Tale e Quale Show si è aperta con uno sbalordito conduttore per via degli ascolti altissimi della prima puntata. Anche stasera c’è stata la sfida tra lo show di imitazioni di Rai1 e la fiction di Canale5, ci vincera?