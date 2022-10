Tale e Quale, sbalordito Carlo Conti: “Ci abbiamo provato”, non se l’aspettava

Carlo Conti sbalordito per gli ascolti: “Ci abbiamo provato a mettere insieme la famiglia”

Sta andando in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show ed a inizio puntata il conduttore toscano ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno seguito la prima puntata facendo anche un ulteriore riflessione sullo scopo, o per lo meno l’obbiettivo, della trasmissione.

“Buonasera l’applauso va al pubblico da casa che la scorsa settimana è stato numerosissimo per una ripresa alla grande per la nostra 12^ edizione, grazie per l’affetto dimostrato. Abbiamo cercato come ogni anno di mettere insieme tutti i componenti della famiglia.”

ha dichiarato Conti in apertura di trasmissione.

Tale e Quale Show, il conduttore ammette: “Speriamo di regalarvi ore spensierate”

La prima puntata di questa edizione dello show di Carlo Conti è andata in onda venerdì 30 settembre (che ha visto il trionfo di Antonino) ed ha vinto la serata degli ascolti. Infatti, nel dettaglio ha totalizzato 3.385.000 spettatori (21.1% di share) mentre il diretto competitor, Viola come il mare, fiction di Canale5 con protagonista Francesca Chillemi e Can Yaman è stata vista da da 3.403.000 spettatori (20.4% di share). Il conduttore toscano nella puntata di stasera dopo aver ringraziato tutti coloro che li hanno seguiti ha poi ammesso: “Speriamo di regalarvi ore spensierate e di buona musica.” Poco dopo, invece, c’è stato il caos in studio con una gaffe di Malgioglio.

Carlo Conti declina l’invito di Milly Carlucci: non sarà un ballerino per una notte

Il conduttore ha pubblicizzato la puntata di stasera di Tale e Quale Show sia a La vita in diretta che al Tg1 e proprio al telegiornale è stata ospite anche la conduttrice di Ballando con le stelle che ha colto l’occasione per invitare lui e sua moglie come ospiti, ballerini per una notte nello show. Conti, però, ha subito declinato l’invito dicendo di non essere assolutamente portato per il ballo.