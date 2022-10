Tale e Quale Show, succederà davvero! L’imitazione che nessuno si aspetta

Carlo Conti, svelato il quarto giudice della seconda puntata dello show: Serena Bortone (non l’originale)

Venerdì 7 ottobre andrà in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show sempre in prima serata su Rai1. Ed adesso il sempre informato sito di TvBlog ha svelato chi sarà il quarto giudice di puntata che affiancherà Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A sedere nel bancone come giurato speciale di puntata ci sarà nientemeno che Serena Bortone, volto ormai noto di Rai1 che da ben tre edizioni conduce dal lunedì al venerdì Oggi è un altro giorno. Ovviamente, però, occorre sottolineare che non si tratta della conduttrice originale ma di una tale e quale ovvero di un’imitatrice che vestirà perfettamente i suoi panni.

Tale e Quale Show, arriva l’imitazione che nessuno si aspettava impersonata da Barbara Foria

Il quarto giudice della seconda puntata di questa edizione dello show di Carlo Conti sarà Serena Bortone, come suddetto non l’originale ma un’imitatrice. Infatti a vestire i panni della conduttrice di Oggi è un altro giorno ci sarà l’attrice comica napoletana Barbara Foria, già vista in Made in Sud e Stasera tutto è possibile. In realtà l’attrice ha già vestito i panni della Bortone nel programma Quelli che il calcio, in onda su Rai2 ma non l’aveva mai imitata su Rai1. Dunque sarà Foria-Bortone ad affiancare i tre giurati fissi Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio nel commentare le esibizioni degli 11 concorrenti dello show.

Anticipazioni Tale e Quale Show 2 puntata: imitazioni, giuria ed ospiti

La seconda puntata dello show di imitazioni di cantanti italiani ed internazionali andrà in onda venerdì 7 ottobre in prima serata su Rai1. Sono già state anticipate tutte le imitazioni di puntata da parte degli 11 artisti che si cimenteranno con mostri sacri della musica. Svelato il quarto giudice e la giuria fissa e ricordando che nel cast di vocal coach fanno parte Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Beccucci e Antonio Mezzancella e l’actor coach Emanuela Aureli non resta che dare l’appuntamento a venerdì prossimo. Di recente, invece, Carlo Conti ha confessato una brutta esperienza che ha coinvolto il figlio Matteo.