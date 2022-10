“Ci ha lasciati”, a Tale e Quale Show il dolore di Carlo Conti e la giuria

Tale e Quale, commozione per il ricordo di Milva. Malgioglio: “Un dolore quando ci ha lasciati”

E’ stata una delle esibizioni più belle quella di Alessandra Mussolini che ha imitato Milva nella quarta puntata dell’edizione 2022 del programma condotto da Carlo Conti anche se, pur avendo cantato molto bene, vocalmente la concorrente non è riuscita ad avvicinarsi all’artista scomparsa, ricordata da un commosso Malgioglio, il quale ha parlato anche di Gabriella Ferri, altra grande cantante omaggiata nel corso di questa puntata. “Sono molto felice per il ricordo fatto stasera di Milva e di Gabriella Ferri” sono state le parole del giurato.

Ho lavorato con lei. Milva è stata la più grande artista italiana in assoluto

ha poi aggiunto, tra gli applausi partiti spontaneamente in studio.

“Ironica e divertente”, Cristiano Malgioglio promuove a pieni voti Alessandra Mussolini

Rivolgendosi, quindi, alla concorrente che ha imitato Milva, come suddetto la Mussolini, Cristiano ha detto: “Questa sera ti sei molto divertita perchè sei stata ironica, divertente. La voce di Milva, però, non c’era, perchè la sua voce era possente, piena, lei impersonava l’arte nella musica”.

Bello questo momento di Tale e Quale Show perchè voi concorrenti vi impegnate tantissimo. A me piace essere severo, è anche giusto che lo sia, ma ciò che vi dico lo dico col cuore

ha aggiunto subito dopo, ringraziando infine Carlo Conti perchè permette che vengano ricordati grandi artisti scomparsi che è giusto non siano mai dimenticati.

Alessandra Mussolini, piccola sorpresa dopo la sua imitazione di Milva

Dopo il giudizio di Cristiano Malgioglio, Carlo Conti ha annunciato una telefonata in diretta, ma in realtà è stata un’imitazione di Emanuela Aureli che ha finto di essere Sophia Loren, quindi la zia di Alesssandra Mussolini che, guarda caso, venerdì prossimo imiterà proprio Sophia!

Intanto nei giorni scorsi Alessandra a La vita in diretta ha svelato di aver fatto una scelta a Tale e Quale Show , mentre Malgioglio stasera, prima di commuoversi per il ricordo di Milva, ha affondato Valeria Marini, tanto per cambiare.