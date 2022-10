Tale e Quale Show: “Una sciagura!”, Malgioglio ha distrutto Valeria Marini

Cristiano Malgioglio stronca la concorrente di Tale e Quale: “Sciagura, hai stonato”

Anche questa sera nello show di Carlo Conti non poteva mancare lo scontro tra il giurato più severo e Valeria Marini. Quest’ultima si è esibita cantando e ballando nei panni di Shakira ma mentre ha incassato i complimenti di Loretta Goggi e Giorgio Panariello, Malgioglio non ha perso l’occasione per smontarla:

“Più che Shakira sei stata una sciagura! Hai stonato dall’inizio alla fine, non sei brava e non ti devi offendere!”

Questa volta, però, la showgirl è sembrata sinceramente colpita e offesa forse perché si aspettava un commento molto più clemente.

Valeria Marini conquista gli altri due giudici nei panni di Shakira: “Tanto impegno”

Cristiano Malgioglio dopo l’esibizione della concorrente di Tale e Quale Show si è mostrato con un nastro sulla bocca per evitare di commentare l’esibizione a suo dire pessima. La Marini, però, ha portato a casa i complimenti degli altri due giurati Loretta Goggi che ha ammesso: “Ci sono stati due punti in cui non eri intonata. Per il resto sei stata gradevolissima” e Giorgio Panariello che ha fatto eco a quest’ultima: “Concordo con Loretta. Credo ci sia dietro davvero tanto impegno che va premiato”. La Goggi inoltre ha fatto notare che non è facile cantare e ballare.

Tale e Quale Show, la showgirl offesa da Malgioglio: “Dici sempre le stesse cose”

Valeria Marini ha ammesso di essere rimasta offesa delle pesanti critiche del giurato dicendo che in ogni puntata dice sempre le stesse. Il cantautore siciliano, invece, dopo l’iniziale screzio ha ammesso: “Io dico le cose a fin di bene, non sono cattivo ma non posso dire bugie.” Insomma lo scontro tra i due andrà avanti anche nelle prossime puntate dello show e se ne vedranno delle belle.