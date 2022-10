Tale e Quale Show: che notizia per Antonino dopo l’appello di Malgioglio!

Retroscena sulla partecipazione del cantante a Tale e Quale: “Ho capito che era arrivato il momento”

Tra i concorrenti del talent show condotto da Carlo Conti su Rai Uno c’è anche Antonino Spadaccino, diventato famoso dopo la vittoria ad Amici nel 2004. Il cantante ha concesso un’intervista ai microfoni di Quiedoranews, e tra le tante dichiarazioni ovviamente ha rivelato la ragione per cui ha deciso di partecipare a questa trasmissione, svelando un retroscena:

“Mia madre sta affrontando un periodo molto delicato della sua vita, di recente le è stato diagnosticato l’Alzheimer. Una mattina appena sveglia mi ha detto devi fare cose folli, per permettermi di poterle ricordare. Lì ho capito che era arrivato il momento. Così ho partecipato alle audizioni”.

Il famoso cantautore ha fatto una richiesta al conduttore. L’ex allievo di Amici: “Ecco a chi ha dato voce”

Antonino Spadaccino conosciuto dal pubblico soprattutto per essersi classificato primo in un’edizione del talent show di Maria De Filippi, è uno dei protagonisti di Tale e Quale Show. Il cantante si è raccontato a Quiedoranews, e per iniziare ha fatto sapere che lui e il conduttore del seguitissimo programma in onda il venerdì sera si sono osservati e corteggiati per dieci anni: “Ricordo che era cominciato da poco, in quel momento non mi sentivo pronto per un’esperienza del genere, visto e considerato che il mio mestiere non è quello dell’attore o dell’imitatore”. A distanza di anni l’artista ha deciso di mettersi in gioco, anche per far emozionare sua madre affetta da Alzheimer. Poi ha rotto il silenzio sul fatto che nella puntata di questa settimana dovrà vestire i panni di Rod Stewart, anticipando: “Posso solo dire che mi toglierò qualche sassolino dalle scarpe, sempre con l’eleganza e l’educazione che mi contraddistinguono”. L’artista dopo aver detto di star lavorando da tempo al suo nuovo album e di avere diverse canzoni pronte, ha rivelato che c’è stata qualche novità grazie all’appello di Cristiano Malgioglio ad Amadeus: “Devo ammettere che ho ricevuto brani da parte di autori italiani di grande profilo, così come da autori meno conosciuti”. Sempre riferendosi al famoso cantautore ha aggiunto: “Ha dato voce a chi da diciotto anni si chiede che fine abbia fatto Antonino”.

Lo sfogo del protagonista del talent di Rai Uno: “Parole che non si traducono in gesti concreti”

Il cantante ha continuato il suo discorso, con uno sfogo: “Mi hanno sempre riempito di complimenti ma poi quando la stima va dimostrata nell’atto pratico, tutto svanisce come una nuvola di fumo. Questa cosa un po’ la soffro, come persona e come artista”. Il concorrente ha aggiunto:

“Sono un po’ deluso dalle parole e dai tanti complimenti pubblici che non si traducono in gesti concreti di stima nella vita reale”.

L’artista a cui Gilles Rocca ha lanciato una frecciata, può contare però sul supporto della collega Emma Marrone: “Ci mette la faccia, c’è sempre stata per me e io per lei, anche nelle situazioni più delicate, usando il giusto tatto”.