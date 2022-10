Tale e Quale, Cristiano Malgioglio senza pietà: “I concorrenti si offendono”

Tale e Quale Show, il cantante in giuria confessa: “Sono schietto e molti concorrenti si offendono”

Cristiano Malgioglio è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti assoluti di quest’ultima edizione del talent show vip condotto da Carlo Conti. Difatti i suoi giudizi davvero aspri nei confronti dei concorrenti aprono ogni volta innumerevoli discussioni sia sui social che in studio. E sull’ultimo numero del magazine Nuovo la giornalista gli ha fatto proprio notare che anche in questa edizione del programma è spietato con chi partecipa. Quest’ultimo ha quindi rivelato di essere semplicemente schietto sapendo bene che purtroppo alcune sue valutazioni possono offendere i vari concorrenti vip:

“Sono feroce come un puma…Le performance devono essere all’altezza del programma…E’ una bella responsabilità essere schietti, visto che molti si offendono…”

Tuttavia il popolare cantautore di origini siciliane ha tenuto a chiarire di non essere per nulla interessato se i concorrenti ci rimangono male: “Io penso solo al pubblico…”

Cristiano Malgioglio fa una confessione sul popolare conduttore: “Mi dà grande sicurezza”

Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto al cantautore se Carlo Conti ha dovuto faticare a convincerlo a ricoprire il ruolo di giurato a Tale e Quale Show. E quest’ultimo ha subito risposto negativamente, asserendo che già in passato si è sempre trovato bene con lui in prima serata su Rai Uno:

“In prima serata sul primo canale nazionale con lui mi sono sempre trovato molto bene…E’ uno dei pochi che mi dà sicurezza…”

Il giurato del programma del venerdì sera di Rai Uno, che ha preso di mira Valeria Marini, ha poi rivelato di apprezzare molto il modo in cui il conduttore lo prende in giro in puntata: “Si diverte a prendermi in giro con molto rispetto…E questo mi piace…”

Il cantautore pronto al suo debutto su Rai Tre dopo Tale e Quale Show: “Ospiterò solo personaggi stranieri”

Cristiano Malgioglio ha poi ricordato ai lettori del magazine Nuovo che una volta finito il suo impegno come giurato nel programma di Carlo Conti approderà su Rai Tre alla guida del nuovo programma di interviste intitolato Mi casa es tu casa. E a tal proposito ha colto la palla al balzo per lanciare una succosa anticipazione:

“Ospiterò solo personaggi stranieri per farli conoscere al pubblico italiano…”

La giornalista gli ha quindi chiesto se tra gli ospiti avrà l’onore di ospitare nel suo salotto televisivo anche Lady Gaga. Ed il cantautore ha subito dichiarato che nonostante sia il suo sogno nel cassetto pensa sarà molto complicato: “Certi personaggi vogliono essere strapagati…”