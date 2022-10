Valeria Marini, guerra aperta con Cristiano Malgioglio: “Gli salterò addosso”

Tale e Quale Show, la showgirl anticipa: “Nella prossima puntata salto addosso a Malgioglio”

C’è uno scontro in atto nello show di Carlo Conti e vede contrapporsi Valeria Marini e Cristiano Malgioglio, ovviamente tutto è fatto con simpatia ed in modo ironico. Infatti durante le prime tre puntate del programma di imitazioni tutte le esibizioni della showgirl sono state smontate e criticate senza mezzi termini dal giudice più severo. Adesso però la Marini stanca di arrivare sempre ultima in classifica ha deciso di reagire e per la prossima puntata ha in serbo una sorpresa per il cantante. Durante una diretta sui profilo Facebook del programma ha infatti anticipato: ”

Questa settimana farò un pezzo bellissimo a sorpresa che non posso dire. Prendo, vado e gli salto addosso. Io sempre ultima? Questa volta si apre la guerra con Malgioglio.”

Valeria Marini entusiasta per lo show di Carlo Conti: “È stellare, travolgente ed esilarante”

Nei panni di Britney Spears, di Cher e di Patty Pravo la showgirl non ha convinto la giuria anche se mentre i più clementi Loretta Goggi e Giorgio Panariello hanno premiato l’impegno, Cristiano Malgioglio l’ha stroncata senza pietà ammettendo di sentirsi male al solo sentire la sua esibizione. Si vedrà dunque se veramente la concorrente di Tale e Quale Show nei panni di Shakira riuscirà a convincere il temuto giudice con la sua performance. Nel frattempo, sempre durante la diretta Facebook, la showgirl ha ammesso che da anni voleva partecipare allo show e che trova questa avventura “stellare, esilarante e travolgente.”

Tale e Quale Show, la showgirl ammette: “Mi piacerebbe cantare con Paolantoni e Cirilli”

Valeria Marini, che è stata male prima della scorsa puntata del programma, ha rivelato con chi gli piacerebbe poter duettare: “Voglio fare una cosa a tre con Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Siete molto divertenti però non fatemi ridere.” Ed in effetti il duo venerdì scorso ha emozionato tutti con il ricordo di Stanlio e Ollio con il brano ‘Guardo gli asini che volano nel ciel’. La loro performance è stata talmente apprezzata da farli, inaspettatamente, vincere la puntata a pari merito con una bravissima Valentina Persia nei panni non facili di Clementino.