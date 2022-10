Errore di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show: “Vai vai”

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 14, 2022 , in Musica

Tale e Quale Show, i due concorrenti commettono un errore: sbagliato l’attacco della canzone

Sta andando in onda la terza puntata di Tale e Quale Show e tra i concorrenti in gara ci sono anche i ripetenti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. I due oggi si sono cimentati con l’esibizione di Stanlio e Ollio nel celebre brano ‘Guardo gli asini che volano nel ciel’ peccato però che i due hanno commesso un piccolo errore, nello specifico Cirilli ha sbagliato l’attacco della seconda strofa della cantante entrando nella strumentale salvo poi correggersi poco dopo dando il via al collega:

“Vai, vai, Ollio!”.

Alla fine i due hanno portato a termine l’esibizione superando l’impasse.

Cristiano Malgioglio sorpreso da Paolantoni e Cirilli: “Vi darò un voto pazzesco”

Dopo l’esibizione dei due concorrenti di Tale e Quale Show i giudici hanno commentato esprimendo i loro pareri. A sorpresa il più cinico e severo dei giudici, Cristiano Malgioglio ha speso delle bellissime parole di stima per loro:

“Ho amato moltissimo, voi due siete due bravi attori. Vi darò un voto pazzesco perché mi avete, commosso no, ma mi avete ricordato quando vedevo quei film con mamma e papà.”

Anche l’altro giudice Giorgio Panariello ha fatto i complimenti al due dicendo che, al di là dei siparietti comici, sono degli ottimi attori e si è visto anche durante l’esibizione.

Carlo Conti svela un retroscena ironico sulla scorsa puntata: “Ci hanno chiamato RuPaul ed Elton John”

Poco prima di entrare in scena con la loro esibizione, Francesco Paolantoni e Gabrielle Cirilli sono stati i protagonisti di una piccola clip introduttiva. Nel breve video si è vista la scorsa esibizione del duo nei panni di due artisti americani. La performance si è chiusa con la caduta rovinosa dell’attore comico napoletano. Ebbene questa sera Carlo Conti ha svelato un retroscena, ovviamente ironico e non veritiero sui due artisti internazionali: “Vi siete resi conto di cosa è successo la scorsa puntata? RuPaul ne ha parlato con tutti anche in tv ed Elton John mi ha chiamato.” L’esibizione di questa sera, venerdì 14 ottobre, è stata nettamente migliore della precedente.