Francesco Paolantoni caduto a Tale e Quale Show! Goggi terrorizzata, VIDEO

Caduta rovinosa del concorrente sul palco dopo l’esibizione con Gabriele Cirilli

Imitazione con finale decisamente imprevisto quella di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli nella seconda puntata di Tale e Quale Show, dove si sono esibiti ovviamente in coppia vestendo i panni di RuPaul ed Elton John. Tutto bene fino al momento delle valutazioni da parte della giuria, quando Paolantoni, camminando speditamente da una parte all’altra del palco, a causa dei tacchi è caduto rovinosamente facendo una specie di capriola, tanto da costringere Carlo Conti a correre immediatamente in suo aiuto, davanti ad una Loretta Goggi che, prendendosi un grosso spavento, ha esclamato più volte: “Oh Dio, no! Oh Dio!”, temendo che il concorrente si fosse fatto male, cosa che per fortuna non è successa.

Francesco Paolantoni e la caduta dopo una gag con Malgioglio: “La tua è tutta invidia!”

“Questa è solo invidia perchè io sono troppo bella” ha detto Paolantoni rivolgendosi a Cristiano Malgioglio imitando, come suddetto, RuPaul. Facendo quindi una specie di veloce sfilata al centro del palco, a braccetto con Gabriele Cirilli (Elton John), è finito a terra a faccia in giù, spaventando non poco i giurati, i quali sono scattati in piedi per la paura. “Mi dispiace, sarà stata colpa del mio commento” ha detto Cristiano, mentre Carlo Conti, corso in aiuto di Francesco per aiutarlo a rialzarsi, si è assicurato che stesse bene. Zoppicando, non perchè si è fatto male ma per non rischiare di essere di nuovo tradito dai tacchi, Francesco Paolantoni ha preferito raggiungere la postazione dei concorrenti e sedersi.

Video della caduta del concorrente di Tale e Quale Show in circolo sui social

Il video di Francesco Paolantoni caduto in diretta è subito iniziato a circolare sui social, già pochi minuti dopo il fattaccio (per vederlo, CLICCARE QUI). Insomma, una puntata ricca di colpi di scena, che ha visto anche Panariello lasciare lo studio!

Ricordiamo, inoltre, che Paolantoni è alla sua seconda partecipazione allo show, non a caso ha il ruolo di ‘ripetente’, cosa mai successa prima in 12edizioni.