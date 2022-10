Tale e Quale Show, incredibile: cosa fa Valeria Marini dietro le quinte

Retroscena sulla famosa showgirl svelato dalla compagna di gioco: “Non si ferma mai”

Gilles Rocca e Rosalinda Cannavò due concorrenti della nuova edizione del talent condotto da Carlo Conti su Rai Uno e in onda in prima serata il venerdì, hanno risposto a diverse domande dei fan nella pagina ufficiale Facebook del programma. I due attori hanno svelato un retroscena inedito riguardante la loro compagna di gioco Valeria Marini. L’ex gieffina ha affermato:

“Lei si impegna tantissimo e le sue canzoni ti picchiano in testa in una maniera incredibile, prova anche durante il trucco, non si ferma mai“.

L’ammissione dell’ex gieffina sull’esperienza nel noto talent: “E’ veramente tosta”

Non è di certo sfuggita agli spettatori e ai tanti utenti della rete, la diretta live che Rosalinda Cannavò e Gilles Rocca hanno fatto nella pagina Facebook ufficiale di Tale e Quale Show. I due concorrenti hanno avuto modo di leggere diversi complimenti che stanno ricevendo sui social, riguardo alle loro prime esibizioni. L’attore dopo aver detto che sono un gruppo molto bello riferendosi ovviamente al cast, ha affermato: “Abbiamo solo un probema, noi sentiamo solo le canzoni della Marini, ha questa caratteristica che prova sempre, infatti è una grande professionista”. Alla domanda su come sono arrivati nel seguitissimo programma di Rai Uno, il 39enne originario di Roma ha risposto facendo sapere come si è presentata l’attrice siciliana il primo giorno: “E’ arrivata con il monopattino, tra l’altro gli si è scaricato”. La ragazza ha confermato la disavventura avuta: “Un incubo! Ho pensato qualcuno me la sta…..”. Entrambi poi hanno precisato di aver fatto un provino per poter partecipare alla trasmissione.

L’ex gieffina poi ha descritto questa esperienza televisiva: “Veramente tosta, difficile, però magica, adrenalinica”. La fidanzata di Andrea Zenga quando è stata invitata a rivelare un anedotto di ciò che accade dietro le quinte, è tornata a parlare della famosa showgirl che intanto si è scagliata contro Cristiano Malgioglio: “Quello che mi piace di più è lei che canta continuamente durante la fase soprattutto del trucco, alla fine ci troviamo noi a cantare le sue canzoni e dimentichiamo le nostre. Questa è la parte più divertente”.

L’attore sull’ex allievo di Amici: “Un fenomeno! Però si dovrà confrontare con pezzi diversi”

Gilles Rocca invece quando una fan gli ha domandato quale concorrente teme di più, ha precisato: “In realtà io non temo nessuno, ognuno fa il proprio percorso, ti posso dire qual è il più bravo in assoluto a livello vocale”. L’attore dopo aver ammesso che Antonino Spadaccino è un fenomeno, ha aggiunto: “Però secondo me anche lui si dovrà confrontare con dei pezzi completamente diversi magari dalla sua tonalità, dalla sua voce, quindi per me sono tutti bravissimi”. Dopo aver detto che anche Andrea Dianetti è stato bravissimo, si è complimentato anche con Alessandra Mussolini: “E’ un personaggio che ho scoperto. Come fai a temere qualcuno quando riconosci che sono bravi!”.