Tale e Quale Show, retroscena di Rosalinda Cannavò: “Selezioni durissime”

Scritto da Denis Bocca , il Ottobre 14, 2022 , in Musica

Quelle di Tale e Quale Show sono state “selezioni durissime”: l’ha ammesso proprio lei

E’ ripartito da qualche settimana lo show del venerdì sera di Rai1 ovvero Tale e Quale Show che ha subito raccolto grandi ascolti per via di una potentissima fidelizzazione del pubblico che ama vedere i vip più disparati imitare i grandi cantanti del passato e anche del presente. Tra le concorrenti più agguerrite c’è sicuramente Rosalinda Cannavò che, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, ha raccontato quanto segue: “Le selezioni sono state durissime. Questa nuova avventura mi elettrizza e dopo un lungo percorso ora si vedono i risultati”.

Rosalinda Cannavò parla della convivenza con Andrea Zenga: “E’ litigiosa”

Momento sicuramente positivo per la concorrente di Tale e Quale Show che, dopo un periodo buio, è rinata grazie alla partecipazione al GF Vip di Alfonso Signorini e soprattutto grazie all’amore immenso del suo compagno Andrea Zenga. Ma com’è la convivenza? “Litigiosa. Io sono una maniaca dell’ordine mentre lui è il contrario”. Ha poi continuato dicendo che “gliene dico di tutti i colori” ma poi fanno pace con grande passione. Insomma, per mantenere vivo un rapporto ci vogliono stimoli continui al fine di non annoiarsi mai. Piano piano stanno costruendo, mattone dopo mattone, la loro felicità insieme.

Chi vincerà Tale e Quale Show 2022? Rosalinda Cannavò è pronta a tutto

Pronta a tutto pur di vincere, Rosalinda Cannavò, ora che è riuscita a partecipare al programma di Carlo Conti che è visto da molti come un traguardo da raggiungere. Lei vorrebbe sicuramente vincere, ha un’arma segreta che è il pieno supporto del fidanzato Andrea Zenga, senza dimenticare di godersi puntata dopo puntata l’adrenalina e il meraviglioso clima familiare che si respira, sapendo di aver superato i suoi limiti. Tutti si divertono, sanno che è un gioco, e che l’importante è riuscire a regalare agli spettatori un paio d’ore di pura allegria e stupore, dato che molti concorrenti stanno dimostrando doti canore e di imitazione fuori dal comune. Nel frattempo Rosalinda ha voluto dire la sua sulla settima edizione del GF Vip: tifa per Pamela Prati, che ha una grande storia da raccontare, e poi le piace molto Elenoire Ferruzzi.