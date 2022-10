Tale e Quale Show, Rosalinda Cannavò confessa: “Superato un mio limite”

Rosalinda Cannavò fa una confessione prima dello show: “È una gara con se stessi”

Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show e tra i concorrenti ci sarà anche Rosalinda Cannavò che vestirà i panni di Elodie. Ed oggi l’attrice ed ex gieffina, attraverso le sue Instagram stories, ha voluto fare delle confessioni a cuore aperto a chi la segue. La Cannavò ha ammesso:

“Questa settimana il lavoro per me è stato molto impegnativo non solo per lo studio della canzone ma per un lavoro che ho fatto su me stessa, su un mio limite. Lavoro che mi ha spinto a scavare anche dentro di me forse anche a causa della mia dispercezione del mio corpo e della mia sensualità.”

Tale e Quale Show, la concorrente svela: “Mi porterò una crescita professionale e umana”

Rosalinda Cannavò, sempre attraverso il suo profilo Instagram, ha continuato la sua riflessione sottolineando come la partecipazione al programma di imitazioni di Carlo Conti la sta facendo crescere sotto più punti di vista. La giovane attrice ha confessato:

“Quindi mi porterò a casa una crescita non solo professionale ma anche personale ed umana sia per le relazioni che si instaurano dietro le quinte, non è una gara con gli altri ma con se stessi.”

E poi alla fine ha concluso: “Programma magico e sono molto felice di farne parte.” Nella prima puntata la Cannavò, si è cimentata nell’imitazione di Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista. Ha convinto i giudici Loretta Goggi e Giorgio Panariello ma è stata stroncata da Cristiano Malgioglio.

L’attrice pronta per la seconda puntata: “Ce la metterò tutta”

Rosalinda Cannavò è pronta per la puntata di Tale e Quale Show di questa sera, venerdì 7 ottobre, in prima serata su Rai1. “Non vi nego che la scorsa settimana per la prima puntata avevo un’ansia pazzesca, oggi ancora di più. Respiri profondi, provo un po’ questa mattina e poi si va. Quello che posso dirvi è che quel palco mi da una carica incredibile. Non so come andrà l’esibizione di oggi ma una cosa è certa, io ce la metterò tutta.” ha confessato infine la concorrente che nella 1^ puntata è salita sul terzo gradino del podio.