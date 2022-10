Tina Cipollari torna ad attaccare Pinuccia: interviene Maria De Filippi

Lo sfogo della dama a causa dell’opinionista: “Mi mette in agitazione”

Tina Cipollari e Pinuccia Della Giovanna, continuano a scontrarsi nel dating show pomeridiano di Canale 5. L’opinionista ha criticato ancora una volta la dama nella puntata di oggi, visto che è partito tutto da questa sua provocazione: “La fashion blogger! Scusami ma tutta questa visibilità a cosa ti serve. A Vigevano c’è qualche negozio che ti paga. Queste passerelle che fai a quale scopo”. L’ex infermiera di Vigevano si è lamentata della collega di Gianni Sperti: “Mi mette in agitazione veramente”.

La collega di Gianni Sperti si scaglia contro l’ex infermiera: “Villana e cafona”

I litigi tra Tina Cipollari e Pinuccia Della Giovanna a Uomini e Donne continuano a non mancare. Nell’appuntamento andato in onda oggi venerdì 14 ottobre 2022, la conduttrice dopo aver fatto consegnare ad Alessandro Rausa un regalo per il suo compleanno, ha fatto questa domanda alla dama: “Ti regalano i vestiti che metti in puntata, compresa la cintura?”. L’ex infermiera ha precisato: “No, me li compro io, ho le scarpe di Vigevano”. La replica dell’opinionista non si è fatta attendere: “Basta con questo Vigevano!”. La dama ha risposto: “Non si ricorda che è la città delle scarpe? Anche tu sei bella, sei tutta dorata, ti battono le mani quando arrivi, basta eh per favore!”. Il cavaliere ha detto di apprezzare l’abbigliamento della donna che ha frequentato: “Non c’è mai età…non puoi dire che sta male”, venendo zittito subito dall’opinionista: “La verità è che tu sei innamorato di lei, dichiarati e basta, tutta questa tarantella che fai da un anno”. La dama si è scagliata contro l’ex moglie di Kikò Nalli: “Guardami a ottant’anni. Guardati nello specchio, tu dovresti avere vergogna”. L’opinionista l’ha attaccata: “Villana e cafona, hai l’animo nero proprio”.

La protagonista del trono over si difende: “Mi ha dato della strega”

Pinuccia si è sfogata, continuando ad attaccare l’opinionista: “Ma cosa le ha fatto Vigevano? Che roba! Insopportabile, mi ha dato della strega, l’ho anche perdonata ma lei continua. Sei maleducata”. Quando è intervenuta la conduttrice, la dama le ha detto: “Quanta pazienza che devi avere, tanta tanta”. L’ex moglie di Kikò Nalli ha rincarato la dose: “E’ lei che perdona me? Ma ti rendi conto! Smettila con questa storia, tu sei andata oltre la maleducazione”. La conduttrice ha invitato le due donne a smettere di litigare: “Possiamo finirla? Basta!”. Alla domanda di Maria De Filippi: “Ma tu ti vuoi arrabbiare?”, l’opinionista che di recente ha fatto una gaffe, ha affermato: “Si, con una che insulta, non è che vado a vedere l’età!”.