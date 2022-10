Tina Cipollari fa una gaffe, volano insulti: caos a Uomini e Donne

Uomini e Donne, la gaffe dell’opinionista: interviene subito la conduttrice

Le polemiche in quest’ultima puntata del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi si sono sprecate. Difatti prima c’è stato un furioso scontro tra Ida Platano e Roberta Di Padua, e successivamente è stato criticato un nuovo cavaliere per i suoi modi di fare. Quest’ultimo è stato fatto sedere al centro dello studio per parlare delle sue conoscenze con Daniela e con Anna. In questa occasione ha anche fatto un’uscita un po’ infelice nei confronti di Daniela, che poco è piaciuta all’opinionista: “Fisicamente non l’ho ancora inquadrata…Finalmente oggi vedo le tue forme…” Per tale ragione la Cipollari l’ha preso di mira tutto il tempo. Ma non è finita qua perchè ad un certo punto la presentatrice ha messo in imbarazzo Tina Cipollari, la quale non si è accorta di avere il microfono acceso mentre ha chiesto alla dama Anna cosa ci trovasse in un uomo come Carlo. La presentatrice l’ha quindi subito ripresa:

“Tina…Cosa hai chiesto ad Anna? Ma puoi dire come fa a piacerle questo uomo? Avevi il microfono aperto…”

Tina Cipollari affossa il nuovo cavaliere del dating show: “E’ un cialtrone”

L’opinionista di Uomini e Donne però non ha fatto dietrofront chiedendo esplicitamente cosa ci vede nel cavaliere Carlo: “Io a volte la psicologia delle donne non la capisco…Guardalo in faccia…Ma dove vai?” Successivamente si è rivolta proprio a quest’ultimo, non facendo mistero di trovare davvero poco profondo un uomo che per giudicare una donna basa tutto sull’aspetto fisico:

“Un cialtrone proprio…Lo penso assolutamente…Non è un uomo che ha caratteristiche particolari…”

Maria De Filippi l’ha però subito richiamata all’ordine. Tuttavia l’opinionista, sulla quale è stata mossa un’accusa gravissima da Pinuccia, è rimasta ferma sulle sue posizioni: “Ma che uomo sei? Quanto vali? Non sei uomo con uno spirito raffinato…Sei greve!”

Il cavaliere Carlo nel mirino dell’opinionista: “Come puoi pretendere?”

Tina Cipollari non ha però mollato l’osso continuando ad attaccare a testa bassa il cavaliere di Uomini e Donne, asserendo di credere che non debba pretendere troppo dalle altre donne invitandolo a darsi un’occhiata allo specchio:

“Com’è possibile pretendere così? Questi più sono così e più pretendono…Capite?”

L’opinionista ha poi rimarcato il fatto di credere che il cavaliere abbia sbagliato su tutta la linea nel fare certi apprezzamenti fisici ribaltando la questione: “Ma se avessero detto a te sei basso e hai la pancia?”