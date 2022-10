Tomaso Trussardi ha dubbi su Michelle Hunziker? Trapela una nuova voce

Michelle Hunziker, il marito ha dubbi su questo loro ritorno di fiamma? Spunta un nuovo retroscena

E’ ormai da diversi giorni che non si fa altro che parlare del presunto ritorno di fiamma tra Tomaso Trussardi e la popolare conduttrice svizzera. Difatti pare che quest’ultima si sia molto riavvicinata all’ex marito dopo la rottura con Giovanni Angiolini. Oggi sull’ultimo numero del magazine Nuovo ha rotto il silenzio una persona molto vicina alla coppia, che ha voluto rimanere anonima. Il suddetto informatore ha rivelato che il noto imprenditore pare non sia granché convinto di tornare insieme all’ex moglie:

“Tomaso ci ha spiegato che, se fosse solo per lui, non sarebbe tanto convinto di tornare con la Hunziker…”

Tomaso Trussardi e i suoi dubbi sulla conduttrice: “Dovrà seguire le regole” dice un informatore

Successivamente il suddetto informatore, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Nuovo, ha anche dichiarato che il famoso imprenditore avrebbe confessato ai suoi amici più intimi che qualora decidesse di rimettere in piedi il matrimonio Michelle Hunziker, che è sempre al centro del gossip, dovrebbe seguire determinate regole, mettendo in conto di ‘mangiare anche del fango’: “Lei però dovrà mangiare tanto fango e stare alle mie regole…Così ci ha detto Trussardi…” Il giornalista del periodico diretto da Riccardo Signoretti ha quindi ipotizzato che magari la presentatrice potrebbe essere ‘costretta’ a cancellare qualche impegno nella sua fitta agenda: “In questo modo potrebbe dedicarsi maggiormente alla famiglia…”

La conduttrice e l’imprenditore di nuovo insieme? Tutti gli ultimissimi rumor

L’informatore anonimo al settimanale Nuovo ha poi fatto sapere che comunque Tomaso Trussardi non avrebbe ancora preso una decisione definitiva inerente al fatto di tornare insieme a Michelle Hunziker, anche se starebbe prendendo in seria considerazione l’ipotesi per via delle loro figlie:

“Visto che ci sono due figlie piccole (Sole e Celeste) sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi…”

Il giornalista del magazine diretto da Riccardo Signoretti ha poi fatto presente che ultimamente l’imprenditore è stato avvistato spesso entrare nella casa della sua (ex?) moglie: “I due sembrerebbero essere ormai pronti per darsi una seconda possibilità…”